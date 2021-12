Höri vor 3 Stunden

Wildunfälle häufen sich derzeit wieder – Jäger spricht über Unfallschwerpunkt auf der Höri

In der dunklen Jahreszeit nehmen Wildunfälle zu. Denn in der Dämmerung sind derzeit viele Autos unterwegs. Gleichzeitig ist das die Zeit, in der viele Tiere aktiv werden. Jäger Thomas-Oliver Meyer spricht mit dem SÜDKURIER über eine besonders heikle Stelle auf der Gemarkung Gaienhofen und darüber, was im Notfall zu tun ist.