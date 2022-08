Gaienhofen vor 1 Stunde

Wer folgt auf Uwe Eisch? Zwei Bewerbungen für den Bürgermeisterposten in Gaienhofen gibt es schon

Am 23. Oktober wird in Gaienhofen ein neues Gemeindeoberhaupt gewählt, Uwe Eisch tritt nicht mehr an. Bis Ende September können sich noch mögliche Nachfolger bewerben. Zwei haben das schon getan.