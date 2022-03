Das Kräuterfrauenteam im Mia-und-Hermann-Hesse-Haus bietet am Sonntag, 21. März, von 14 bis 17 Uhr als erste Veranstaltung der Saison einen Kräutergang in die Natur an. Laut Mitteilung des Mia-und-Hermann-Hesse-Hauses gehe es bei der Veranstaltung darum, Wildkräuterwurzeln zu sammeln, zu bestimmen und deren Nutzen zu erläutern.

Weiter heißt es, viele Wildpflanzenwurzeln mit besonderen Inhaltsstoffen seien inzwischen in Vergessenheit geraden. Früher habe man Heilkräuterwurzeln vor allem für Tinkturen, Salben oder Getränke gesammelt. Wurzelstöcke wurden gerne als Gemüse oder Würze genutzt.

Die Bedingungen

Der Rundgang findet nur statt, wenn es trocken und frei von Frost ist. Startpunkt ist am Feuerkorb im Hesse-Garten, Hermann-Hesse-Weg 2 in Gaienhofen. Festes Schuhwerk und warme Kleidung werden empfohlen. Mitzubringen sei auch ein hitzefester Becher zur Verkostung.

Radolfzell BUND-Naturschutzzentrum Möggingen: Mindelsee-Ausstellung wieder geöffnet Das könnte Sie auch interessieren

Eine Anmeldung unter (07735) 44 06 53 oder über die Internetseite www.mia-und-hermann-hesse-haus.de ist erforderlich. Auf der Website gibt es auch Informationen über weitere Termine. (pm)