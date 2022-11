Die Gemeinde Gaienhofen plant jeweils drei seiner Bushaltestellen in beide Fahrtrichtungen umzubauen. Von den Maßnahmen sollen auch Schüler profitieren. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,3 Millionen Euro.

Auf der Gemarkung von Gaienhofen liegen 13 Bushaltestellen für die Verbindungen in Richtung Moos und Öhningen. Der Gemeinderat beschloss in der jüngsten Sitzung einen Planungsentwurf für den barrierefreien Umbau der Haltestellen Campingplatz in Horn