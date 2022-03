Ein unbekannter Täter hat sich im Zeitraum vom 28. Februar bis 21. März gewaltsam Zutritt zu einem Ferienhaus in der Hauptstraße verschafft. Wie die Polizei mitteilt, habe der Unbekannte zunächst einen Rollladen aufgehebelt und eine Scheibe eingeschlagen. Danach habe er das Fenster entriegelt und sei so in das Ferienhaus eingestiegen. Ob der Einbrecher etwas erbeutete, sei nach Angaben der Polizei nicht bekannt.

Personen, denen im genannten Zeitraum Verdächtiges aufgefallen ist und sachdienliche Hinweise geben können, melden sich beim Polizeiposten Gaienhofen unter der Telefonnummer (0 77 35) 9 71 00.