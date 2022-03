Gaienhofen vor 1 Stunde Unbekannte beschädigen Nebeneingangstür an Schule Unbekannte Täter gingen gewaltsam gegen die Doppelverglasung der Tür vor, sodass die äußere Scheibe zersprang. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hilfe, die Hinweise auf die Täter geben können.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto am 11.09.2014 in Frankfurt (Oder), Brandenburg. (Symbolbild) | Bild: Patrick Pleul / dpa