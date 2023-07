Die Polizei ist derzeit mit einem Fall von Sachbeschädigung beschäftigt. Wie sie in einer Mitteilung schreibt, haben Unbekannte am vergangenen Wochenende, also in der Zeit zwischen dem 28. Juli und dem 31. Juli, einen Tisch auf dem Schulhof der Grundschule in der Erbringstraße beschädigt.

Die Täter hätten auf dem zu einer Sitzgruppe gehörenden Tisch ein Feuer entzündet. Dadurch sei ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro entstanden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gaienhofen unter der Telefonnummer 07735 97100 zu melden.