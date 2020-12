Die evangelische Kirchengemeinde hat unter dem Leitbild „Augenblicke, die zu Herzen gehen – Adventsfenster„ eine Ausstellung organisiert, die bei einem abendlichen Spaziergang in Gaienhofen besichtigt werden kann. Entlang der Westseite des Gemeindehauses finden sich festliche, großformatige Transparentbilder, welche zur adventlichen Besinnung inspirieren sollen. „Da dieses Jahr das Zusammensein eingeschränkt ist und der Novembernebel uns in grautrübes Licht hüllt, wollen wir mit farbig-hellen Darstellungen dazu einen Kontrapunkt setzen“, heißt es in der Mitteilung der Kirchengemeinde.

Radolfzell Gottesdienst an Heiligabend: Hier kann man sich in Radolfzell und auf der Höri für die Messen an Weihnachten anmelden Das könnte Sie auch interessieren

Sieben Künstler und Künstlerinnen haben die 70 mal 100 Zentimeter großen Werke für diese Adventszeit entworfen und angefertigt. Individuelle Perspektiven auf Weihnachten 2020 seien thematischer Inhalt aller Werke. Mit kreativer Freiheit sei diese Vorgabe umgesetzt worden. Ein auf das Bild bezogener Text soll den Betrachter in die Hintergründe der Darstellung einführen. Die Ausstellung der Adventsfensterbilder ist entlang der Westseite des evangelischen Gemeindehauses in Gaienhofen, Hauptstraße 233, neben dem Kirchturm der Melanchthonkirche zu sehen. Sie wird in den Abendstunden von 16 bis 21 Uhr beleuchtet. Die Bilder hängen noch bis zum 6. Januar.