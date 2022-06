Wachsen möchte der Verein „Hilfe von Haus zu Haus“ auf der Höri. Während der Hauptversammlung der Nachbarschaftshilfe im Johanneshaus in Horn wurde das Thema Helfergewinnung zum Schwerpunkt der Versammlung gemacht. Dies teilte der Verein in einer Presseinformation mit. Anhand einer Präsentation erläuterte die Vorsitzende Maria Hensler, wie wichtig die ehrenamtlich Tätigen für den Verein seien. „Die Nachbarschaftshilfe kann nur so viel leisten, wie wir durch bürgerschaftlich Engagierte unterstützt werden“, wird Hensler in der Mitteilung zitiert. Jeder Interessierte sei herzlich willkommen, sich im Verein einzubringen.

Ehrenamtliche Helfer sind nicht allein

Die Nachbarschaftshilfe Höri böte Helfern und Helferinnen Weiterbildungen und Schulungen an, womit man sie möglichst gut auf die Einsätze vorbereiten möchten. In der Einsatzleitung habe man immer ein offenes Ohr. Die Unterstützung im Verein würde durch Helferfeste wertgeschätzt und bringt alle Helfer zusammen, um die tolle Gemeinschaft im Verein zu leben, so Maria Hensler weiter.

Gaienhofen Lebensretter nicht mehr willkommen: Die DLRG Öhningen sieht sich aus der Wachstation im Strandbad Horn hinausgedrängt Das könnte Sie auch interessieren

Außerdem freue man sich, dass die Veranstaltungen für Senioren und Seniorinnen wieder gut angelaufen seien, und ganz besonders, wie gut sie angenommen würden.

Pfarrer spricht über Bäume als Vorbild

Nach der Erläuterung des Geschäftsberichts über das Jahr 2021 durch Cindy Fünfschilling und die Entlastung durch die Kassenprüfer, berichtete Maria Hensler über die Tätigkeiten des Vereins im vergangenen Jahr.

Moos Nachbarschaftshilfe auf der Höri feiert Geburtstag Das könnte Sie auch interessieren

Pfarrer Klaus hielt einen treffenden geistlichen Impuls zum Thema Bäume, die Nachbarschaftshilfe betreiben als Vorbild für Menschen. Denn Bäume seien sozial orientiert und bauten sich ein Netzwerk. Auch Bäume würden eine Gemeinschaft brauchen, nach diesem Motto arbeite auch die Nachbarschaftshilfe. Zur Hauptversammlung waren mehr als 35 interessierte Mitglieder gekommen, heißt es in der Presseinformation weiter.