Bei der Bürgermeisterwahl in Gaienhofen am Sonntag, 23. Oktober, stehen sechs Bewerber fest. Auf dem Stimmzettel sind in dieser Reihenfolge eingetragen: Fatih Cicek aus Amtzell, Frank Schweitzer aus Zürich, Samuel Speitelsbach aus Ravenstein, Andreas Werft aus Gaienhofen, Derya Yildirim aus Radolfzell und Heiko de Vita aus Pfinztal.

Ingmar Bueb nicht zugelassen

Der Gemeindewahlausschuss hat die Bewerbung von Ingmar Bueb aus formalen, aber zwingenden Gründen nicht zur Bürgermeisterwahl zugelassen. Der Vorsitzende und noch amtierende Bügermeister Uwe Eisch erläuterte die Gründe für diese Entscheidung. Bueb habe seine Wahlunterlagen unvollständig eingereicht und dies trotz Hinweis, seine Wählbarkeitsbescheinigung und auch eine eidesstattliche Versicherung nachzureichen, dass keine Gründe für einen Ausschluss zur Wählbarkeit vorliegen. „Damit bleibt uns nur die Entscheidung, wegen Unvollständigkeit der Wahlunterlagen Herrn Bueb nicht zur Wahl zuzulassen“, sagte Eisch in der öffentlichen Sitzung des Wahlausschusses. Ingmar Bueb, der in den USA lebe, sei der Aufforderung nicht nachgekommen, die Mängel in seiner Bewerbung zu beseitigen.

Der selbständige Wirtschaftsberater Fatih Cicek aus Amtzell und der Architekt Frank Schweitzer aus Zürich haben ihre Bewerbungen bereits öffentlich gemacht und Informationen zu ihrer Person und ihrem Wahlprogramm zugänglich gemacht.

Drei am letzten Tag der Bewerbungsfrist

Gleich drei Bewerber haben am letzten Tag der Bewerbungsfrist, das war am Montag, 26. September, bis 18 Uhr ihre Bewerbung im Rathaus Gaienhofen in dieser Reihenfolge abgegeben: Um 8.20 Uhr Andreas Werft, Bauleiter aus Gaienhofen, um 11.40 Uhr Derya Yildirim, Gastronomin aus Radolfzell, und Heiko de Vito, Diplom-Verwaltungswirt aus Pfinztal, der seine Bewerbung erst um 17.45 Uhr und damit gerade 15 Minuten vor Ende der Bewerbungsfrist eingereicht hat. Von diesen dreien hat bisher einzig Derya Yildirim, Stadträtin der SPD in Radolfzell, vor der Sitzung des Wahlausschusses am Dienstagabend ihre Kandidatur in einer Pressemitteilung öffentlich gemacht.

Samuel Speitelsbach aus Ravenstein hat bereits am 23. August seine Bewerbung eingereicht. Der Maschinenbauingenieur gilt als Dauerkandidat bei vielen Bürgermeisterwahlen und tritt fast gleichzeitig auch bei der Bürgermeisterwahl in Hasel am 2. Oktober an. Allein im vergangenen Jahr stand der 35-Jährige bei über 30 Wahlen auf dem Stimmzettel – zuletzt auch in Jestetten und Küssaberg. Viele Stimmen konnte er nie erzielen, meist fällt er mit wirren und abseitigen Thesen auf.

Die Gemeinde Gaienhofen hat ihre Kandidatenvorstellung auf Mittwoch, 12. Oktober, um 19 Uhr in der Höri-Halle angesetzt. Dort bekommen alle zugelassenen Kandidaten die Möglichkeit, sich zu präsentieren.

Der SÜDKURIER hat seine Podiumsdiskussion ebenfalls terminiert. Sie ist am Dienstag, 18. Oktober, ebenfalls um 19 Uhr in der Höri-Halle in Gaienhofen.