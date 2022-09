Im Rathaus sind heute, Montag, 26. September, bis kurz vor Ende der Bewerbungsfrist um 18 Uhr sechs Bewerbungen für die Bürgermeisterwahl in Gaienhofen am 23. Oktober eingegangen. Ihre Kandidatur öffentlich gemacht haben bisher Frank Schweitzer und Fatih Cicek. Die Gemeindeverwaltung hat von den anderen vier Kandidaten keine Freigabe für die Namensnennung bekommen und sie haben sich in der Öffentlichkeit bisher auch nicht zu erkennen gegeben.

Der Gemeindewahlausschuss muss nun alle sechs Bewerbungen auf ihre Zulassung prüfen. Die Entscheidung, welche Kandidaten zur Bürgermeisterwahl zugelassen werden und wie sie heißen, gibt der Gemeindewahlausschuss am Dienstag, 27. September, um 18.30 Uhr in der öffentlichen Sitzung des Gemeindewahlausschusses im Rathaus Gaienhofen bekannt.