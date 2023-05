Ein schwer verletzter Rollerfahrer und Blechschäden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 11 Uhr auf der Hauptstraße in Gaienhofen ereignet hat. Laut der Polizei war ein 65-jähriger Autofahrer von Hemmenhofen kommend in Richtung Horn unterwegs und wolle auf Höhe der Straße „Im Alten Bach“ nach links abbiegen.

Dass er wegen des Gegenverkehrs habe anhalten müssen, habe ein hinter ihm fahrender 75-jähriger Rollerfahrer zu spät bemerkt. Er sei gegen das Heck des Autos geprallt, gestürzt und habe sich schwer verletzt. Ein Rettungswagen habe ihn in eine Klinik gebracht. Am Auto sei augenscheinlich kein Schaden entstanden. Wie hoch der Schaden am Roller ausfällt, ist laut der Polizei noch nicht bekannt.