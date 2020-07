Der Pächter des Strandbades Horn meldet über Notruf, dass er um 20.10 Uhr einen Schwimmer beobachtet hat, welcher ins Wasser gegangen ist. Er habe den Schwimmer das letzte mal etwa 600 Meter vom Ufer rheinabwärts schwimmend entfernt gesehen, teilt die DLRG mit. Kurz darauf habe er ihn nicht mehr sehen können.

Die Leitstelle alarmiert die DLRG Boote Moos, Radolfzell und Allensbach, die Einsatzleitung sowie die Wasserschutzpolizei. Kurz nach Alarmierung habe die Einsatzleitung ebenfalls die Taucher aus Bodman und Konstanz gerufen mit dem Auftrag, das Strandbad Horn anzufahren.

Boote bilden Suchkette

Die eintreffenden Boote hätten sofort mit einer Suchkette vor dem Strandbad Horn begonnen. Nach Absprache mit der Wasserschutzpolizei habe die Einsatzleitung einen Polizeihubschrauber angefordert. Da dieser nicht verfügbar sei, habe die DLRG über die Einsatzleitung der RTHChristoph 45 zum Suchflug angefordert. Dieser sei allerdings ebenfalls nicht verfügbar gewesen, sodass der RTHChristoph 45 aus Villingen-Schwenningen anfliegen musste.Ebenfalls sei ein Wasserortungshund angefordert worden, heißt es in der Presseinformation.

Die Suchkette habe mehrmals im Seebereich vor dem Strandbad Horn gewendet. Um 21.30 Uhr habe man zum Ausleuchten des Strandbereichs die Feuerwehr Gaienhofen angefordert. Der Rettungshubschrauber sei um 21.35 Uhr an der Einsatzstelle eingetroffen. Um 21.37 Uhr habe das Boot Allensbach, welches in der Suchkette war, gemeldet, dass sie einen Schwimmer Richtung Schweizer Ufer gesichtet haben und diesen anfahren würden. Kurz darauf sei die Bestätigung gekommen, dass es sich bei dem aufgefundenen Schwimmer um die gesuchte Person gehandelt hatte.

Vermisster Schwimmer bekommt Standpauke

Dieser sei erschöpft gewesen, ansonsten wohlauf. Er wurde von den Einsatzkräften über die Gefahren aufgeklärt, in der er sich begeben hatte, weil er alleine ohne Begleitboot in der

Seemitte und in der Dämmerung schwimmend unterwegs gewesen war.