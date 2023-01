Für die Ufergestaltung am Horner Hafen nahm die Gemeinde Gaienhofen rund 210.000 Euro in die Hand – und damit nur 1,9 Prozent mehr als ursprünglich geplant. Im letzten Schritt soll auch der Rasen schöner werden.

Die Verwaltung von Gaienhofen veröffentlichte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats die Baukosten für die Umgestaltung der Uferanlagen am Hafen in Horn. Das neugestaltete Ufer wurde lediglich 1,9 Prozent teurer als geplant und legte mit Baukosten