von Georg Lange

Um dem Parkdruck im Gaienhofener Ortsteil Hemmenhofen Abhilfe zu verschaffen, sollen in der Dorfstraße und Torkelgasse 16 gekennzeichnete Parkflächen entstehen und diese in die Parkraumbewirtschaftung einbezogen werden. Gleichzeitig beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung eine Erhöhung der Parkgebühren im gesamten Bereich sowie in den Ortschaften Horn und Gaienhofen.

Diese Entscheidung war die Konsequenz des Parkbewirtschaftungskonzeptes in der Uferstraße und am Kirchsteig. Seit April 2017 wird die im westlichen Teil der Uferstraße und an dem Kirchsteig liegenden Parkflächen bewirtschaftet.

Besucher versuchen auf die Nebenstraßen auszuweichen

Im Mai 2018 wurden auf den östlichen Bereich der Uferstraße Parkgebühren erhoben. Die Folge am Ufergebiet war, dass Parkplatzsuchende auf Nebenstraßen auswichen und dass vor allem im Sommer in der daran kreuzenden Torkelgasse und der parallel liegenden Dorfstraße sich die Parknot für die Anwohner erhöhte und es zu gefährlichen Verkehrssituationen gekommen sein soll.

Eine Erhöhung der Jahresgebühren für bewirtschaftete Parkplätze auf 60 Euro war für Gemeinderat Klaus Sturm (Freie Wähler) zu niedrig angesetzt. Günstige Tarife seien mit ein Grund für die Parknot in Hemmenhofen, da Bootseigner über Wochen hinweg die Parkplätze belegen würden, wenn sie mit ihren Schiffen Urlaub auf dem Bodensee machen. Die vorgeschlagene Gebühr sei lediglich das Zehnfache einer Tageskarte, so Sturm.

Der Rat verständigte sich auf eine Saisonkarte in Höhe von 75 Euro sowie auf eine Tagesgebühr in Höhe von sechs Euro. Die Saisonkarte gilt nur für Mieter der gemeindeeigenen Bootsliegeplätze für den jeweiligen Hafen. Die von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung der Gebühr für ein Parken je angefangene halbe Stunde um zehn Cent wurde vom Rat abgelehnt und auf 50 Cent taxiert. Diskutiert wurden Plätze für Motorräder, Ladestationen für E-Bikes sowie eine digitalisierte Abrechnung via Smartphone.