Gaienhofen-Hemmenhofen vor 4 Stunden Obstbäume auf Gemeinde-Grundstück umgesägt Unbekannte Täter haben in der ersten Februarwoche zwei Obstbäume in Hemmenhofen umgesägt. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hilfe.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto am 11.09.2014 in Frankfurt (Oder), Brandenburg. (Symbolbild) | Bild: Patrick Pleul / dpa