Die Hägelisaier haben nach zwei Jahren Corona-Pause zu einem tollen Narrenspiegel in die Höri-Halle eingeladen. Und die Gaienhofener kamen zahlreich, sodass sich der Verein über eine volle Halle freuen konnte, wie die Narrengilde Hägelisaier in einer Pressemitteilung informierte. Der Abend sei kurzweilig und unterhaltsam gewesen, so das allgemeine Feedback der Gäste.

Präsident Pascal Stauß konnte sich in seinem vierten Amtsjahr nun auch auf der Bühne offiziell vorstellen und berichtete den Gästen bei seiner Begrüßung unter anderem davon, wie viele Knochen man sich in Corona-Zeiten brechen kann. Andrea Weiß führte die Gäste mit ihrer professionellen Ansage durch den wirklich gelungenen Abend. Für den neuen Bürgermeister Jürgen Maas hatte sie viele hilfreiche Tipps, zum Beispiel, wie man als Flüchtling aus Krefeld schnell Alemannisch lernen könne. Dann startete der Narrensome einen Tanz und wurde von Maria Burgo mit tollem Gesang begleitet.

Pascal Stauß und Pirmin Bruttel stachen anschließend in See und machten einige Beobachtungen mit dem Fernglas, dabei unterhielten sie sich über das Dorfgeschehen der vergangenen Monate. Und mit dem „Waldstrich“ an der „Langen Oache“ boten Corinna Blondzig-Burgo, Melissa Blondzig, Alois Weiß, Karl Weiß, Erwin Bohner und Wilfriede Asch eine generationenübergreifende Darstellung. Wilfriede Asch sei sogar eines der Gründungsmitglieder des Vereins gewesen und habe mit ihren 85 Jahren den Gästen viel Freude bereitet, heißt es in der Mitteilung des Vereins weiter. Der Höhepunkt dieses Bunten Abends in der Höri-Halle sei aber die Inszenierung des Besuchs von Angela Merkel im Hirschen in Horn gewesen. Gespielt wurde die Szene von Klaus Pauly, Gerlinde Stauß, Pascal Stauß, Sven Dicke, Johannes Benzing, Mariana Kubusova, Tobias Weiß, Karl Weiß, Pascal Strauß und Stefanie Stauß. Im Anschluss seien einige Bettgeschichten mit Corinna Blondzig-Burgo und Pascal Stauß beim Höri-TV nähergebracht worden. Zu guter Letzt zeigten die Mitglieder des Männerballetts, was in ihnen steckt.