von Georg Lange

Die Gemeinde Gaienhofen ist kulturell ein Glanzlicht am Untersee. Gleich zwei Museen widmen sich dort Künstlern von Weltrang.

Das Hesse-Museum Gaienhofen befasst sich mit dem ehemaligen Mitbürger, Dichter und Literatur-Nobelpreisträger Hermann Hesse mit einer Dauerausstellung. Hinzu kommen Wechselausstellungen am ehemaligen Wohnhaus des Dichters.

Verspäteter Start in die Saison

Und mehr als dreißig Jahre lang lebte der Maler, Grafiker und Klassiker der Moderne, Otto Dix, in Hemmenhofen. In dem einstigen Atelier und Wohnhaus lebte Dix bis zu seinem Tod 1969.

Ein sogenannter Media-Guide, also eine Art digitaler Museumsführer, geleitet die Besucher dort durch die Räume mit ihren Geschichten und in den Terrassengarten. Auch hier gibt es Sonderausstellungen sowie Führungen im zweiwöchentlichen Rhythmus.

Beide Museen starteten ihren Kulturbetrieb im zweiten Pandemie-Jahr verspätet und mit zunächst geringeren Besucherzahlen. Doch auch die neuen Corona-Regeln schreckten die Besucher keinesfalls ab. Aktuell seien beide Museen gut besucht, sagen die Leiterinnen der Museen.

Ein ungewöhnlicher Saisonstart

Für die Leiterin des Otto-Dix-Museums in Hemmenhofen war der Saisonstart Mitte Mai zunächst befremdlich. Es sei ein eigenartiges Gefühl gewesen, die Saison mit lediglich zehn Besuchern am Tag zu beginnen, so Gabriele Schimper.

Saisonstarts habe sie für gewöhnlich mit mehr als dem zehnfachen Andrang erlebt. Die Besucher seien durch die sich ständig veränderten Vorschriften verunsichert gewesen. Aktuell haben Besucher einen Zutritt mit einem Nachweis über ihren Gesundheits- oder Impfstatus. Im Haus gilt Maskenpflicht.

Führungen werden weiterhin zweiwöchentlich angeboten – mit halbierter Teilnehmerzahl. Den Besucherstrom regelt sie über die Anzahl herausgegebener Kopfhörer des Media-Guides. Jedes Gerät werde nach dem Gebrauch desinfiziert und mit einem neuen Hygienebezug versehen.

Eine neue Art Museumsbesucher

Der dadurch höhere Aufwand lohne sich, so Schimper. Aktuell verschlage es viele Besucher ins Museum. Auch wegen des schlechteren Wetters. Neu sei in diesem Jahr, dass Besucher ihre Wanderung oder Fahrradtour unterbrechen und spontan ins Museum kommen würden.

Das Stammpersonal sei wie gewöhnlich da. Mit einem Bangen schaut Schimper auf das aktuelle Infektionsgeschehen. Es wäre für sie ein Albtraum, wenn vor dem Saisonende am 31. Oktober das Museum frühzeitig schließen müsste, sagt sie.

Am 9. Mai öffnete auch das Hesse-Museum. „Es war ein vorsichtiger Beginn“, sagt Leiterin Ute Hübner. Die Leute seien sehr verunsichert gewesen, so auch ihre Beobachtung. Man habe aber trotzdem gemerkt, dass ihnen etwas gefehlt habe und dass die Kultur wichtig sei.

Ferien brachten viele Museumsbegeisterte

Stetig habe dann nämlich die Zahl der Besucher zugenommen. Seit Beginn der Ferienzeit zähle das Hesse-Museum sogar sehr gute Besucherzahlen. Vermehrt besuchten auch Reisegruppen wieder das Museum.

Dabei würde die Gesellschaft in einzelne Gruppen im Haupthaus und Hesse-Haus aufgeteilt. Begleitveranstaltungen würden ins Freie verlegt, wenn es das Wetter zulässt. Das Mitarbeiterteam sei komplett angetreten.

Herbst ist unklar

Wie sich die Herbst- und Wintersaison entwickeln werden, liegt für beide Häuser jedoch im Unklaren. Ute Hübner geht davon aus, dass sowohl die 3G-Regeln über den Gesundheits- und Impfstatus ebenso bestehen bleiben als auch die Maskenpflicht sowie die Hygieneregeln.

Die Öffnungszeiten und Ausstellungen Museum Haus Dix Das Museum Haus Dix steht unter der Leitung des Kunstmuseums Stuttgart und ist bis zum 31. Oktober, jeweils von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Montags ist Ruhetag. Am Tag der Deutschen Einheit, Sonntag, 3. Oktober, kann das Museum zwischen 11 und 18 Uhr besucht werden. Die diesjährige Präsentation zeigt unter dem Titel „Allzumenschliches – Otto Dix und das Portrait“ eine kleine Auswahl an Gemälden und Grafiken aus dem Sammlungsbestand des Kunstmuseums Stuttgart. Sie gibt Einblicke in die Arbeit des Künstlers. Hesse-Museum Gaienhofen Das Hesse-Museum ist ebenfalls bis zum 31. Oktober jeweils von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die Nebensaison endet am 14. März mit verkürzter Öffnung zwischen Freitag und Sonntag. Bis zum 3. Oktober zeigt das Museum die Ausstellung „Schon nicht mehr / Immer noch – Paul Celan“. Am 15. Oktober feiert um 17 Uhr die Ausstellung „Ins Licht gerückt. Malerei und Grafik aus der Sammlung“ ihre Vernissage. Voraussetzung ist, dass es die dann geltende Corona-Verordnung zulässt.

„Es wäre wunderbar, wenn die Türen offenbleiben könnten“, so die Leiterin des Museums – auch für das Museumsteam und die Honorarkräfte, die sonst keinen Verdienst hätten.

Hübner plant bereits die nächste Saison mit neuen Projekten. Bis zum 3. Oktober zeigt der Grafiker und Bildhauer Markus Daum Skulpturen und Radierungen als Hommage an den Lyriker Paul Celan. Ab Mitte Oktober rückt das Museum Malereien und Grafiken aus eigenen Beständen ins Licht. Dann stehen noch die Hessetage auf der Agenda.