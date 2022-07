26 Absolventen der Realschule Schloss Gaienhofen haben ihre Abschlusszeugnisse in Empfang genommen. Die Feier fand traditionell in der Melanchthonkirche statt – an dem Ort, an dem für die Schüler in der 5. Klasse auch ihr schulischer Weg in Gaienhofen begann.

Die Leiterin der Realschule, Larisa Maras, begrüßte laut Mitteilung der Schule die Festgemeinde und betonte in ihrer Ansprache den besonderen Charakter der Entlassfeier, angesichts der erschwerten Lernbedingungen der vergangenen Jahre. „Blicke ich zurück, habe ich mir vielfach gewünscht, man hätte euch mehr gesehen und euch mehr zugehört, nicht lediglich erwartet, dass alles wie eh und je zu laufen hat. Lieber wäre es uns gewesen, dass es in dieser Zeit für uns alle mehr Zeit, Luft und Möglichkeiten für Regeneration gegeben hätte.“

Gaienhofen Schule hat nun ihren Campuspfad. Diesen richtet sie anlässlich ihres 75. Geburtstags ein Das könnte Sie auch interessieren

Es braucht Leidenschaft und Beharrlichkeit für Erfolge

Dann lenkte sie die Aufmerksamkeit auf den Gewinn, den die Absolventen aus dieser krisenbehafteten Zeit ziehen könnten: „Was soll euch denn jetzt auf eurem weiteren schulischen Weg oder in anderen Bereichen noch einschüchtern? Die Antwort ist ganz einfach: Nichts!“ Sie verwies auf die US-amerikanische Psychologin Angela Lee Duckworth und deren Position, dass es für das Erreichen eines Ziels vor allem „grit“ – eine Mischung aus Leidenschaft und Beharrlichkeit – brauche. Menschen, die beharrlich und zuversichtlich ihren Weg gingen, erlebten häufiger Erfolge.

Gaienhofen Schulleiter bitten die Absolventen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen Das könnte Sie auch interessieren

Alicia Braunwald und Schulpfarrer Arnold Glitsch-Hünnefeld ergänzten die Zukunftswünsche um den Gedanken des Selbstvertrauens und des Hörens am Beispiel des Propheten Jeremia. Eine Herausforderung anzunehmen, bedeutete für ihn Mut und den Glauben an sich selbst, aber auch das Vertrauen, sich mit Gottes Hilfe die notwendigen Kompetenzen aneignen zu können, um „zu unterscheiden, was richtig ist und was falsch; was tragfähig ist für die Zukunft und was nur vordergründig attraktiv ist“ – auch angesichts von Hindernissen.

Viele Schüler wollen weiter pauken

Für gut die Hälfte der Schüler ist der Realschulabschluss nur eine Zwischenetappe, da sie ihren Weg an den Beruflichen Gymnasien im Haus fortsetzen. Alle anderen wählten den Weg einer Berufsausbildung.