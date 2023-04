Gaienhofen vor 3 Stunden Mit Gottes Segen sicherer unterwegs? Höri-Bikers bitten am Wochenende um Schutz für Motorräder Gesegnet werden können nur Menschen? Von wegen – für einen guten Saisonstart laden die Höri-Bikers am Sonntag, 23. April, zu einer Motorradweihe mit anschließendem Korso und Fest ein.

Links ein Motorradfahrer, rechts ein Kreuz. Wer sein Motorrad segnen lassen möchte, kann am Sonntag in Horn an der Motorradweihe teilnehmen. | Bild: DPA