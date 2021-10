Den Weg aus dem dunklem Archiv ins helle Tageslicht fanden Bilder des Hesse Museums in Gaienhofen. „Ins Licht gerückt: Malerei und Grafik aus der Sammlung“ ist die Ausstellung folgerichtig betitelt. Ute Hübner, Leiterin des Hesse Museums nennt bei der Vernissage mit den Stichworten Sammeln, Bewahren und Erweitern Aufgaben des Museums und ordnet dem Bewahren auch das Erforschen bei.

Mit forschendem Auge seien so Kunstwerke neu zu entdecken. Daran will die Ausstellung Besucher teilhaben lassen. Schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts, als die Künstler Ruhe, Abgeschiedenheit und das natürliche Leben suchten, war die Halbinsel Höri zur Künstlerlandschaft geworden.

Die Höri als Ort innerer Emigration

Für die vom Nationalsozialismus bedrohten Künstler und Künstlerinnen der Moderne wurde sie zum Ort der inneren Emigration, und auch nach dem Krieg suchten diese hier Freiheit und Anregung. Dass dennoch keine Künstlerkolonie wie etwa in Worpswede entstand, begründete Ferdinand Macketanz 1960: „Wir, die wir da unten wohnen, sind alle Einzelgänger.“

Neben hier so bekannten Namen wie Otto Dix, Erich Heckel, Curth Georg Becker oder Rudolf Stuckert gilt es, Raritäten zu entdecken, kennen und lieben zu lernen. Da sind etwa die mystisch aufgeladenen, stimmungsvollen Landschaften von Else Bacmeister (1873-1960), die den ärmlichen Verhältnissen und ihrer Rolle als Ehefrau und Mutter Tribut zahlen und die Malerei aufgeben musste.

Ausdrucksstark und unkonventionell

Oder Maria Proelss (1890-1962), die 1943 als Halbjüdin mit ihrer Lebensgefährtin zur Schwester nach Hemmenhofen floh. „Ihre malerische Handschrift zeigt Anklänge an den Fauvismus: ausdrucksstark und unkonventionell“, beschreibt Ute Hübner ihre Bilder.

Eine Entdeckung wert ist auch der Grafiker und Maler Werner Rocco, der von 1902 bis 1965 lebte und eine große Bandbreite künstlerischen Schaffens zeigt. Unter den Nationalsozialisten erhielt er Ausstellungsverbot. Nach Kriegsgefangenschaft und Wechsel von der DDR nach West-Berlin lebte er ab 1961 in Gaienhofen.

Menschen, auch am Rand der Gesellschaft lebende, thematisierte er in seinen Arbeiten für den Simplicissimus, und in seinen ergreifenden Kohlezeichnungen berühren menschliche Darstellungen von Trauer, Leid und Krieg. Für Werner Rocco setzte sich die in diesem Jahr verstorbene Künstlerin Rose-Marie Schnorrenberg besonders ein, die als Netzwerkerin im Auftrag der Kunst und auch dem Hesse Museum eng verbunden war.

Bis 16. Januar 2022 zu sehen

Die Ausstellung „Ins Licht gerückt“ ist noch bis 16. Januar zu sehen. Sie ist bis 1. November dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet, ab dem 2. November freitags und samstags von 14 bis 17 Uhr, sonntags von 10 bis 17 Uhr. Die nächste öffentliche Führung findet am Sonntag, 31. Oktober, um 11 Uhr statt. Mehr Informationen gibt es hier.