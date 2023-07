Ein Mann hat am Sonntagabend mit seinem Auto eine Verkehrsinsel auf der Landesstraße 192 überfahren. Laut der Polizei war der 21-Jährige gegen 20 Uhr von Gaienhofen in Richtung Gundholzen unterwegs gewesen. Er sei von der Fahrbahn abgekommen und habe eine Verkehrsinsel sowie ein darauf stehendes Verkehrsschild überfahren.

Durch den Zusammenprall habe sich seine 20-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie sei zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht worden. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro. Die Höhe des am Schild und der Bepflanzung der Insel entstandenen Schadens sei noch nicht bekannt.