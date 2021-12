Die Autorin und Journalistin Lisa Krusche hat den sechsten Klassen der Evangelischen Schule Schloss Gaienhofen aus ihrem neuen Buch „Das Universum ist verdammt groß und super mystisch“ vorgelesen.

Lisa Krusche. | Bild: Dirk Skiba

Anlass für die Online-Lesung war laut Pressemitteilung der Schule ein Wettbewerb zum 75-jährigen Bestehen des Beltz-Verlages: Sabine Gildner von der Buchhandlung Greuter gewann dabei eine Autorenlesung mit Lisa Krusche. Zu dieser lud sie die Schüler ein. Durch die aktuelle Corona-Lage war eine Präsenzveranstaltung nicht möglich, deshalb wurde eine Online-Lesung daraus.

Leidenschaft für Beruf und Werk

Die Schule schreibt in ihrer Mitteilung, die Kinder hätten im Streaming eine sehr sympathische junge Autorin kennengelernt, der man die Leidenschaft für ihren Beruf und ihr Werk angemerkt habe. Auch wenn Blickkontakt nur bedingt möglich gewesen sei, habe Lisa Krusche die Kinder dennoch in ihren Bann gezogen.

Ausstellung Der Magnet für Maler und Dichter: Warum kamen so viele Künstler an den Bodensee? Das könnte Sie auch interessieren

Die Schüler ließen sich mitnehmen in eine besondere Geschichte, in der sich der aus Trotz verstummte Gustav und seine Freundin Charles auf die Suche nach Gustavs Vater machen. Ihre Reise führt sie bis nach Ungarn und auf den Basar nach Istanbul, begleitet von Agatha, der Wasserpflanze im Gefrierbeutel. Am Ende der Geschichte steht zwar der Zweifel, ob der Vater Gustav überhaupt treffen möchte – und doch wird alles gut, meint Charles im Vertrauen auf die supermystische Kraft des Universums.

Anregungen für Vorlesewettbewerb

Eine Fragerunde, bei der es auch um den Beruf Autorin ging, schloss die digitale Begegnung mit Lisa Krusche ab. Die Sechstklässler konnten sich wertvolle Anregungen für den Vorlesewettbewerb holen, der in diesen Tagen deutschlandweit stattfindet: sie erfuhren, wie es möglich ist, Zuhörer mit Hilfe sprachlicher Ausdrucksmittel an einer fiktiven Handlung teilhaben zu lassen.