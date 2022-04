von Erika Melsbach

„Gesang verschönt das Leben, Gesang erfreut das Herz.“ Mit diesen Worten von Carl Friedrich Zelter, der im Mittelpunkt der Veranstaltung zum 100-jährigen Bestehen des Liederkranzes Moos stand, sprach Anton Breyer, Vorsitzender der Chorgemeinschaft Moos-Horn, den Sängern und den Ehrengästen einen herzlichen Willkommensgruß aus. Im Jahr 2020 hatte der Verein sein Jubiläum wegen der Pandemie nicht angemessen feiern können. Einen besonderen Gruß richtete Breyer an alle Sänger, die krankheitsbedingt nicht dabei sein konnten. Nach dem Gedenken an die verstorbenen Vereinskameraden traten die Sänger zu ihrem ersten Liedvortrag unter der Leitung ihres Dirigenten Jochen Maiers auf: „Musik ist unser Leben“ und „Sehnsucht nach Frieden“, zwei Chorsätze von Pasqual Thibaut, die in Text und Musik angemessen zur derzeitigen Lage passten.

102 Jahre Vereinsgeschichte

In einem kurzweiligen Bericht ließ Schriftführer Horst Langer die vergangenen 102 Jahre Vereinsgeschichte Revue passieren. Die Gründung des Liederkranzes erfolgte am 9. März 1920 im Gasthaus „Grüner Baum“ in Moos. Bewegte Jahre und ein reges Vereinsleben schlossen sich an. Zahlreiche Feste und Veranstaltungen, unterbrochen durch die Kriegsereignisse und den mühsamen Neuanfang danach, machte die Arbeit der Verantwortlichen schwierig, zumal schon früh die Zahl der Sänger geringer wurde. Da es dem befreundeten Männerchor 1894 in Horn ähnlich erging, entschloss man sich im Jahr 2005 unter Beibehaltung der beiden Vereine die Männerchor-Gemeinschaft Moos-Horn zu gründen.

Jochen Maiers leitet die Chorgemeinschaft

Mehrere Dirigenten leiteten den Liederkranz, wobei von 1986 bis 2011 Reinhold Köpfler dem Chor vorstand. Seit 2014 dirigiert nun Jochen Maiers die Chorgemeinschaft. Mit Mut, Elan und seiner pädagogischen und musikalischen Begabung gelingt es ihm, die schrumpfende Sängerschar immer wieder zu aktivieren und zum Mitsingen zu begeistern. Die Beispiele der an diesem Sonntag zu hörenden Liedvorträge waren Zeichen des Erfolgs.

Viele Auftritte und Veranstaltungen

In den Protokollen der Vereinsgeschichte des Liederkranzes entdeckte Schriftführer Horst Langer eine stattliche Anzahl gelungener Auftritte und Veranstaltungen. Darunter waren einige herausragende Ereignisse, die auch nach 100 Jahren von der Begeisterung für das gemeinsame Singen Zeugnis geben. Mit einem stattlichen Scheck gratulierte der Mooser Bürgermeister Patrick Kraus dem Liederkranz zu seinem Jubiläum; er zollte den Sängern und den vereinsverantwortlichen Respekt und Anerkennung. Moos könne stolz sein auf den Männerchor, der bei zahlreichen Auftritten das kulturelle Leben in der Gemeinde erfreulich bereichere.

Ehrungen Treue Mitglieder: Nach Grußworten durch Bernhard Schäuble, des Präsidenten des Bodensee-Hegau-Chorverbands, der die Anerkennung des Deutschen und des Badischen Chorverbandes überbrachte, ehrte der stellvertretende Präsident des BHC, Josef Blender, zwei verdiente Sänger für langjährige Sängertätigkeit: Bernhard Brügel für 60 Jahre mit der Goldenen Ehrennadel des Deutschen Chorverbands, und Hans Bruttel für 65 Jahre mit der Goldenen Ehrennadel des Badischen Chorverbands. Im Anschluss ernannte Siegfried Walker als Vorsitzender des Liederkranzes Moos Bernhard Brügel zum Ehrensänger.

Höhepunkt der Veranstaltung im Johanneshaus in Horn war die schon vor zwei Jahren angekündigte Verleihung der Zelter Plakette an den Liederkranz. Der Grund für die Verzögerung ist hinlänglich bekannt: die noch andauernde Corona-Pandemie. Sie hat den Chören und Musikgruppen erheblich zugesetzt, und manche haben diese Zeit nicht überstanden.

Auch den Sängern, viele im schon betagten Alter, haben diese zwei Jahre ohne Chorproben und den Kontakt zu den Vereinskollegen nicht unbedingt gut getan. Nur durch das Engagement des Chorleiters Jochen Maiers und der Präsenz des musikalischen Begleiters Wilfried Weber ging es in diesem Jahr ohne Unterbrechung weiter. So war es nun doch möglich, dem Liederkranz Moos die begehrte Zelter-Plakette zu übergeben.

In Vertretung des kurzfristig an Covid-19 erkrankten Landrats Zeno Danner überreichte sein Stellvertreter Philip Gärtner mit Grußworten diese besondere Auszeichnung den Verantwortlichen der Chorgemeinschaft. Die Zelter-Plakette wird, auf Anregung des früheren Bundespräsidenten Theodor Heuss, bis heute als Anerkennung für die Förderung des Chorgesangs und den Erhalt des Volksliedes an Chöre verliehen, die sich mit Erfolg der Verbreitung des Chorgesangs widmen.