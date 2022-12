Die einen sangen beim Hinausgehen die weihnachtlichen Ohrwürmer noch vor sich hin, bei anderen klangen die Titel in den Ohren nach: Am Wochenende des dritten Advent verließen begeisterte und von weihnachtlicher Vorfreude beseelte Zuhörer die Melanchthonkirche, in die die Kantoreien und das Orchester der Evangelischen Schule Schloss Gaienhofen zum Konzert „Christmas Moments“ eingeladen hatten, so eine Mitteilung der Schule.

„Wir sind glücklich, dass wir wieder in der Öffentlichkeit spielen dürfen. Das hat uns als Ziel gefehlt und nicht alle haben es geschafft, ihrem Instrument treu zu bleiben“, erklärte Simone Renz als Leiterin des Orchesters.

Schüler geben ihr Bestes

Doch weder den rund 30 jungen Instrumentalisten noch den weit über 100 Sängern der beiden Chöre war laut Mitteilung anzumerken, dass ihr musikalisches Können unter den schwierigen Bedingungen der letzten beiden Jahre gelitten haben könnte. Die Minikantorei bewältigte mühelos und mit Textsicherheit klassische, aber auch anspruchsvolle Songs wie „We are the world“ oder „Christmas Time“.

Das Orchester hatte sich auf weltliche Titel aus den Filmen „Frozen“ und „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ sowie auf Weihnachtshits wie „Santa Claus is coming to town“ vorbereitet. Die Schüler wagten sich mit „Christmas Spiritual“ auch an ein Medley aus Spirituals, die in eine Instrumentalversion zu „Joy to the world“ mündeten. Die Instrumentalisten präsentierten alle Werke mit rhythmischer Präzision und gekonnten Tempo-, Takt- und Registerwechseln.

Solopartien als reizvoller Kontrast

Die Kantorei bildete gemeinsam mit einer Band den dritten Teil des Konzerts und konnte den Zuschauern vermitteln, wie der Jubel der Engel über die Geburt Jesu geklungen haben muss und wie die Antwort der Menschen darauf lautet.

Mit Gospelsongs wie „Bless the lord, oh my soul“ streifte die Kantorei die moderne geistliche Kirchenmusik und legte den Fokus auf Hits wie „All I want for Christmas is you“ oder „Wonderful dream“. Hierbei bildeten die Solopartien reizvolle Kontraste zum Chor. (pm)