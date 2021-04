von Erika Melsbach

Wenn zum aufwendigen Kochen die Zeit fehlt, dann bietet sich eine einfache Lösung an: ein überbackener Toast. Irgendwelche Zutaten zum Belegen hat jeder im Schrank, da braucht es nur ein wenig Phantasie. Toastbrot, Butter, eine Scheibe Schinken oder Käse, ein paar Salatblättchen oder ein Apfel – klein geschnippelt, hinein in den Ofen, in zwei Minuten fertig! Einst wurde Brot auf langen Gabeln am offenen Feuer geröstet, dann unter den Grillröhren von Gasherden und seit 100 Jahren auch elektrisch.

Gaienhofen Kochen mit Erika: Radieschen und Schnittlauch erfreuen mit würzigem Geschmack und sind vielfältig verwendbar Das könnte Sie auch interessieren

Gegrilltes Brot wird bei der Röstung durch Wasserentzug und Umwandlung von Stärke in Zucker aromatischer. Die leichte Süßlichkeit passt ideal zu edlen Auflagen wie Kaviar oder Räucherfisch. Ein Toast lässt sich delikat auftürmen und überbacken. Ein „Toast Hawaii“ mit Ananasscheibe und Käse überbacken ist ein inzwischen schon etwas altmodisch gewordener Klassiker.

So wirds gemacht Birnen-Gorgonzola-Toast Zwei Scheiben Toastbrot mit Butter bestreichen. Darauf legt man zwei halbe geschälte und entkernte Birnen, die mit etwas Birnenschnaps gewürzt wurden. Mit zwei Scheiben Gorgonzola belegen und im heißen Ofen oder Griller überbacken. Toast Tante Sofie 2 Scheiben Toastbrot rösten und mit Butter bestreichen. 1 dicke Scheibe Emmentaler Käse und frisches Obst kleinschneiden und mit einigen Walnusshälften vermischen, auf den Toasts verteilen und überbacken, bis der Käse schmilzt.

Der verbale Toast entstammt einer englischen Sitte aus dem 18. Jahrhundert: Nach dem Trinkspruch wurde ein Glas heißer Würzwein mit einem gerösteten Stück Brot bedeckt und von Gast zu Gast weitergereicht, jeder nippte und machte eine artige Bemerkung, die Scheibe aber bekam der Ehrengast. Der 4. Earl of Sandwich, John Montagu, war ein leidenschaftlicher Kartenspieler, der oft 24 Stunden hintereinander mit Freunden pokerte.

Während des Spiels wollte er keine Zeit mit Essen verschwenden. Wer heute, wie der Earl, lange mit anderen Dingen beschäftigt ist, versteht wohl die Situation der Pokerrunde, die sich wenig Zeit zum Essen nahm. Damals beauftragte der Earl seinen Koch, zwischen zwei Scheiben Brot jeweils Roastbeef oder Käse zu legen und diese an den Spieltisch bringen zu lassen. Schon bald nannte man diese überall nach ihrem Urheber: Sandwich.