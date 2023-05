Gaienhofen vor 1 Stunde

Klimaschutz oder Geldsparen? Neue Bushaltestellen werfen viele Fragen auf

Die Gemeinde will sechs Bushaltestellen barrierefrei und sicherer umbauen. Doch in einer Sondersitzung des Gemeinderates wurde klar: So einfach wird das nicht, denn es gibt vier Konflikte.