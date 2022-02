Die Narrenzunft Käfertal hat für die diesjährige Fasnacht ein kleines, abgespecktes Programm im Freien geplant, allerdings nur für Vereinsmitglieder. Dies teilt Käfertal-Präsidentin Kathrin Jedelhauser mit. Um das Brauchtum dennoch etwas zu pflegen, werde der Verein am Schmutzigen Donnerstag um 11.11 Uhr vereinsintern den Narrenbaum stellen und im Freien vor der Alten Schule im Zunfthäs die Fasnacht „coronagerecht“ etwas feiern.

Am Fasnachtsdienstag wollen die Käfertaler die Fasnacht am See verbrennen. Treffpunkt hierfür ist um 19 Uhr am „Alten Böhler“. Die Veranstaltungen seien ausschließlich für Vereinsmitglieder und es gelte die 2G-Regelung. Über Einzelheiten würden die Mitglieder separat informiert.

Man geben die Hoffnung jedoch nicht auf und freue sich schon heute, die Fasnacht 2023 wieder mit allen Freunden der Käfertaler, Groß und Klein, Jung und Alt und den närrischen Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohnern von Hemmenhofen gemeinsam und unbeschwert zu feiern, schließt die Käfertaler-Präsidentin ihre Mitteilung ab.