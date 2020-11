Die Jugendfeuerwehr Gaienhofen sagt für dieses Jahr ihre Schrottsammlung ab. Sie sei in Bezug auf die Infektionsmaßnahmen nicht umsetzbar, heißt es in einer Pressemitteilung. Sobald eine Durchführung wieder möglich sei, werde man einen neuen Termin bekannt geben.

Allerdings gibt es auch eine gute Nachricht: Denn wie die Jugendfeuerwehr mitteilt, könne das Einsammeln der Weihnachtsbäume sowie die Verteilung der Gelben Säcke im Januar nach aktuellem Stand voraussichtlich wie geplant stattfinden, da dafür eine geringere Personenanzahl notwendig sei. Sollte sich die Lage verändern, werde man darüber informieren.

Wer weitere Fragen hat, kann sich per Mail an jfw@feuerwehr-gaienhofen.de an die Jugendfeuerwehr wenden.