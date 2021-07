von Georg Lange

Erneut fehlen der Horner Grundschule genügend Anmeldungen für einen ganztägigen Schulbetrieb. Damit bleibt auch für das Schuljahr 2021/2022 ihr Status als Regelschule erhalten. Das bedeutet: Ihr bleibt die staatliche Förderung einer Ganztagesschule versagt. Die Gemeinde Gaienhofen springt für das kommende Schuljahr erneut mit einem Angebot für die Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung der Grundschulkinder ein. Für die Betreuung sind mindestens zwei Mitarbeiter mit einem Arbeitsaufwand von rund 53 Stunden wöchentlich notwendig – mit zu erwartenden Personalkosten in Höhe von 61.200 Euro. Beim voraussichtlichen Bedarf von 31.000 Betreuungsstunden im nächsten Schuljahr ergeben sich für die Eltern Betreuungskosten in Höhe von 1,99 Euro pro Stunde.

Mechtild Biechele (CDU): „Aufgrund der finanziellen Situation soll niemand von der Betreuung ausgeschlossen werden.“ | Bild: THOMAS WOEHRSTEIN

Der Elternbeirat der Grundschule trat mit dem Wunsch nach einer erweiterten Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung auf die Gemeindeverwaltung zu, da auch im kommenden Schuljahr keine Ganztagesschule angeboten werden kann. Die Eltern baten um eine Verlängerung der Regelkernzeit am Mittag um eine halbe Stunde sowie um eine Erweiterung der Betreuung an den Mittwochen. Die Verwaltung legte dem Gemeinderat in dessen jüngster Sitzung nun die Kalkulation vor. Für das kommunale Angebot wurde auch eine Auswertung eines von Eltern ausgefüllten Fragebogens herangezogen.

Bürgermeister Uwe Eisch sieht jedoch in dem umfassenden wie flexiblen Angebot einen Negativeffekt für die Grundschule, den er der Aussprache vorausstellte: Würden die Betreuungswünsche der Eltern umgesetzt, werde in Horn keine Ganztagesschule in der herkömmlichen Form mehr zustande kommen. Eisch begrüßte in diesem Zusammenhang den aktuell vom Bundesrat abgelehnten Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung in der Grundschule, der in den Vermittlungsausschuss verwiesen wurde. Die Finanzierung dieses Modells wäre auf den Schultern der Kommunen ausgetragen worden, so seine Befürchtung.

Die Kosten Für die Halbtagesbetreuung staffelt sich der monatliche Gesamtpreis um jeweils 24 Euro für einen Tag wöchentlicher Betreuung bis auf 120 Euro für fünf Tage wöchentlicher Betreuung. Bei der Ganztagesbetreuung analog von 38 Euro auf 176 Euro. Die Kosten in Höhe von 4 Euro für die Mittagsverpflegung werden gesondert in Rechnung gestellt. Im Preis der Mittagsverpflegung ist bereits ein Zuschuss der Gemeinde von jeweils 90 Cent berücksichtigt. Bei der Anmeldung für eine Ganztagesbetreuung ist die Buchung des Mittagsessens verpflichtend.

Eisch lobte die Zusammenarbeit von Rat, Eltern und Schule bei der Ausarbeitung des flexiblen Angebots. Sollte es sich herausstellen, dass das Angebot besonders wahrgenommen werde, so sollen die überschüssigen Einnahmen im nächsten Halbjahr gutgeschrieben werden, verspricht Eisch. In der Aussprache betonte Mechtild Biechele (CDU) den Charakter als freiwilliges Angebots der Gemeinde. Damit wolle die Gemeinde der gesellschaftlichen Entwicklung Rechnung tragen. Der Rat wisse, dass viele Alleinerziehende unterstützt werden müssten. Lange sei über die Preisgestaltung gerungen worden. Die Rätin betrachtet das Ergebnis als angemessen für die hochwertige Arbeit der Mitarbeiterinnen. Aufgrund der finanziellen Situation solle niemand von der Betreuung ausgeschlossen werden, so Biechele. Sie verwies hier auf Zuschüsse über die Agentur für Arbeit und das Jobcenter, aber auch auf mögliche Rücksprachen in der Verwaltung.

Lob für den Austausch

Für Jürgen Rottler (Die Aktiven) war der gesamte Prozess mit der Beteiligung der Verwaltung, der Schule und Eltern sowie des Gemeinderats in einem Arbeitskreis „eine ganz tolle Sache“. Der konstruktive Austausch sei eine tolle Erfahrung gewesen, der für weitere Bereiche Schule machen könnte. Klaus Sturm (Freie Wähler) sieht in der Umfrage ein Wecken von Wünschen, die hohe Erwartungen an das Personal und die Gemeinde birgt. Letztlich möchte Sturm „mit offenen Karten spielen, um klarzustellen, was die Gemeinde leisten kann und was nicht – damit es zu keiner Enttäuschung kommt.“ Eisch sieht die Grenzen in einem Angebot kreativer Workshops, Sport oder Musik. Hierfür gebe es die Musikschule und die Vereine.