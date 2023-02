Es ist äußerst selten, dass auf der Höri der runde Geburtstag einer Narrenzunft mit der Organisation des Höri-Umzugs durch den Gefeierten zusammenfällt. Für ihre 60-Jahr-Feier lassen es die Narren der Heufresserzunft aus Horn deshalb so richtig krachen. 220 Helfer aus den Reihen der Horner Narrenzunft und des Musikvereins Horn-Gundholzen beteiligen sich bei der Vorbereitung und Umsetzung des drei Tage dauernden närrischen Spektakels vom kommenden Freitag, 10. Februar, bis zum Sonntag, 12. Februar, in Horn: Es gibt einen Nachtumzug von insgesamt 1400 Hästrägern der Höri und aus der Region, eine Holzer-Olympiade von den auf der Höri beheimateten zehn Narrenzünften samt Warm-Up-Party am Vorabend der Narrenzunft-Aufmärsche sowie am Sonntag den großen Finalschuss beim Höri-Umzug. „Wenn wir alle durch das Brauchtum wieder zusammenfinden, die Fasnacht miteinander ausleben und mit einem Fest die Menschen und das Dorf wieder zusammenschweißen können, dann haben wir alles richtig gemacht“, so Präsident Sebastian Amann über das große Ziel der dreitägigen Jubiläumsfeier.

Wer einen kleinen Vorgeschmack über die Dimensionen des Festgeländes auf dem Sportplatz in Horn bekommen möchte, der kann auf der Facebook-Seite der Heufresserzunft an einem Rundflug über das Zeltdorf teilnehmen. Das Clubhaus des Sport- und Musikvereins wurde mit zwei unterschiedlich großen Zelten eingefasst. Damit können im großen Festzelt, in der Weinstube im Vereinsheim sowie in der Bar im kleineren Festzelt rund 1400 Gäste im Trockenen untergebracht werden. Beim Nachtumzug am Freitag können so die geladenen Zünfte gut unterkommen. Für die Zuschauer des Nachtumzugs gibt es auf dem Gelände zusätzlich Schänken und Beizen.

Die Aufstellung für den Nachtumzug der 20 geladenen Narrenzünfte aus der gesamten Region führt vom Festzelt am Sportplatz über die Wassertränke. Der nächtliche und mit brennenden Fackeln illuminierte Umzug geht durch das nördliche Dorf. Es ist der einzige der beiden Umzüge auf der Höri, an dem andere Narrenzünfte mitlaufen dürfen. Am Samstag startet die Heufresserzunft nach dem Stellen des Narrenbaums um 13 Uhr ihre Holzer-Olympiade im Festzelt. Dort heizt auch die Heufressermusik mit ihren Freunden ab 18 Uhr zu einer Warm-Up-Party ein.

Der große Paradelauf auf dem Höri-Umzug ist am Sonntag den Höri-Narrenzünften vorbehalten. Besonders sei hier, dass der Umzug für die Besucher jedes Mal neu erscheint, da die Zünfte immer wieder aufs Neue ein eigenes Motto umsetzen, erklärt Sebastian Amann, Gastgeber und Präsident der Horner Heufresserzunft.

Der Festtag am Höri-Umzug beginnt bereits um 8.30 Uhr mit einer Messe für die Narren in der Horner Kirche St. Johann – zum ersten Mal ökumenisch. Nach einem Empfang der Höri-Zunftmeister für geladene Gäste startet um 12 Uhr die Bewirtung im Festzelt am Sportplatz und um 14 Uhr der große Höri-Umzug in Horn. Mit einem kurzen Schlenker über die Hauptstraße laufen die Höri-Zünfte mit ihren 800 aktiven Narren zwei Mal auf dem zweieinhalb Kilometer langen Weg durch das nördliche Dorf. Sowohl an der Ehrentribüne als auch an der ehemaligen Sparkasse informieren Moderatoren die geladenen Gäste und Zuschauer über die Motti der einzelnen Narrenzünfte. Dort soll es auch größere Schänken mit Grillständen gegen den Hunger und gegen den Durst geben.

Was früher einmal der Bauchladen war, ist heutzutage der Bier-Rucksack. Zwei sogenannte „Beer-Runners“ schenken am Wegrand des Umzugs über ein im Rucksack geschultertes Fass gekühltes Bier in Bechern aus. Zusätzlich ziehen während des Umzugs Heufresser zwei Leiterwagen und versorgen die Gäste vor Ort mit alkoholfreien Getränken. Ab Sonntagnachmittag gibt es im Horner Pfarrhaus St. Johann eine Kaffeestube mit Torten und hausgemachten Kuchen von der Dorfgemeinschaft. Nach dem Umzug können die Besucher im Festzelt den närrischen Ausklang des Höri-Umzugs feiern.

Für den Umzug wird zwischen den Gemeinden Moos und Stein am Rhein am Sonntag zwischen 10 und 14 Uhr und zwischen 17 und 19 Uhr eigens ein Pendelverkehr mit Gelenkbussen im Halbstundentakt eingerichtet. Wer mit dem Auto kommt, findet am Wasserturm in Horn, an der Hermann-Hesse-Grundschule sowie entlang der Seegartenstraße am Fahrbahnrand bis zur Höri-Halle in Gaienhofen Parkmöglichkeiten.

Die Heufresserzunft Horn wurde auch vom Ordnungsamt und Bauhof der Gemeinde Gaienhofen bei den Vorbereitungen gut unterstützt. Der Frühjahrsputz der Dorfstraßen wurde direkt nach dem Höri-Umzug vorverlegt, damit die Zunft das Dorf nicht alleine säubern muss. „Das ist alles nicht normal, dass man so fantastisch unterstützt wird“, lobt Sebastian Amann dankbar auch die Gemeindeverwaltung.

Narrenfahrplan