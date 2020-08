von SK

Die Grünen organisieren sich jetzt auch auf der Höri. Nachdem die für den vergangenen März angesetzte Gründungsversammlung für einen Ortsverband dem Corona-Virus zum Opfer gefallen war, trafen sich jetzt 11 der 20 Grünen-Parteimitglieder auf der Höri zur Gründung ihres Ortsverbandes. Darüber informieren die Grünen in einer Presseerklärung.

Einige weitere politisch Interessierte waren demnach gleichfalls dabei, als unter Leitung von Birgit Albert und Markus Tittelbach zunächst die neue Satzung diskutiert und beschlossen wurde. Der Name des neuen Ortsverbands: „Grüne Höri“.

Schon kreisweit die vierte Neugründung 2020

Die beiden Kreisvorstände freuten sich darüber, nun schon den vierten Ortsverband in diesem Jahr aus der Taufe zu heben – denn Grüne im Herzen und Sinn gebe es hier schon lange, wie es in der Presseerklärung weiter heißt.

Die Mitgliederzahl im Landkreis habe sich in gut zwei Jahren verdoppelt, so Markus Tittelbach, und nach der Gründung von Ortsverbänden in Stockach, Steißlingen und Allensbach gibt es auf der Höri nun die vierte Neugründung dieses Jahres.

Ortsverband will für alle Höri-Gemeinden arbeiten

Die Gründungsmitglieder wollen mit dem gemeindeübergreifenden Zusammenschluss deutlich machen, dass die Höri eine Kulturlandschaft ist, die nicht nur geographisch, sondern auch wirtschaftlich und politisch zusammengehört, wie es in der Presseerklärung weiter heißt. Denn die Gemeinden hätten ähnliche Probleme.

Als wichtige Themen stehen für die Grünen unter anderem der zunehmende Individualverkehr, die Höri als Tourismusregion unter Berücksichtigung der Belange der Kulturlandschaft und das Thema Bauen im Dorf auf der Agenda.

Die Gründungsversammlung besetzte den Vorstand mit vier Personen: zwei Frauen und zwei Männer, wobei auf jede Gemeinde möglichst ein Vorstandsmitglied entfallen soll.

In den neuen Vorstand wählte die Versammlung anschließend Gaby Schneider und Oliver Nelle, die beide bei den letzten Gemeinderatswahlen für die Rot-Grüne Liste Moos kandidiert hatten. Für Gaienhofen ist das grüne Urgestein Peter Kümmel dabei und für Öhningen Inge Saegert.