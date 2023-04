Radolfzell/Gaienhofen vor 53 Minuten

Gleich zwei Vorfälle an einem Tag! Polizei sucht Exhibitionisten in Radolfzell und auf der Höri

Am Samstag, 8. April, waren noch unbekannte Männer mit entblößtem Geschlechtsteil auf und an Radwegen in der Region unterwegs. Die Polizei bittet um Mithilfe.