von Georg Lange

Der Gemeinderat von Gaienhofen hat in seiner jüngsten Sitzung neue Gebührenordnungen für seine vier Ortsteile beschlossen. Für Wasser, Abwasser und Müll muss ein durchschnittlicher Haushalt mit zwei Kindern im kommenden Jahr rund 43 Euro mehr ausgeben – das entspricht einer Teuerung von rund 4,5 Prozent auf 997,26 Euro jährlich.

In die Gebührenkalkulation flossen Über- und Unterdeckungen aus den Vorjahren, die Abschreibungen und Verzinsungen, die Fixkosten sowie die Instandhaltungskosten der Kanalisation ein. Dabei hatten auch die Lockdowns der Jahre 2020/21 Auswirkungen auf die Gebührenordnungen: In den Haushalten wurde während der Pandemie mehr Abfall produziert und mehr Frischwasser verbraucht.

Abwasser: In Gaienhofen steigen im kommenden Jahr die Abwassergebühren für einen Muster-Haushalt mit zwei Kindern und einem Verbrauch von 100 Kubikmetern Frischwasser sowie einer 190 Quadratmeter abflusswirksamen Fläche von 401 Euro auf 428 Euro jährlich an – das sind Mehrkosten in Höhe von sieben Prozent gegenüber dem aktuellen Jahr 2021. Die Abwassergebühren setzen sich aus den Grundgebühren (minus sieben Prozent), aus den Einleitungsgebühren für das Schmutzwasser (plus fünf Prozent) sowie des Niederschlagwassers (plus 17 Prozent) und aus den Zählergebühren (minus 8 Prozent) zusammen – wobei die Gebühr für das Niederschlagswasser in Gaienhofen gegenüber anderen Höri-Ortschaften um 75 Prozent (Moos) und 90 Prozent (Öhningen) höher liegen. Für die deutlich höheren Gebühren für das Niederschlagswasser machte die Kämmerei drei Faktoren aus: Die Gesamtkosten durch den Betrieb einer eigenen Kläranlage, die niedrigen Erlöse aus geringeren Beitragsätzen sowie der niedrige Anteil befestigter Flächen. Zudem verrechnete die Gemeinde zwei Unterdeckungen aus den Jahren 2016 und 2018 in Höhe von 135.000 Euro und höhere Ausgaben für den Kanalunterhalt in Höhe 100.000 Euro in die Satzung.

In Gaienhofen steigen im kommenden Jahr die Abwassergebühren für einen Muster-Haushalt mit zwei Kindern und einem Verbrauch von 100 Kubikmetern Frischwasser sowie einer 190 Quadratmeter abflusswirksamen Fläche von 401 Euro auf 428 Euro jährlich an – das sind Mehrkosten in Höhe von sieben Prozent gegenüber dem aktuellen Jahr 2021. Die Abwassergebühren setzen sich aus den Grundgebühren (minus sieben Prozent), aus den Einleitungsgebühren für das Schmutzwasser (plus fünf Prozent) sowie des Niederschlagwassers (plus 17 Prozent) und aus den Zählergebühren (minus 8 Prozent) zusammen – wobei die Gebühr für das Niederschlagswasser in Gaienhofen gegenüber anderen Höri-Ortschaften um 75 Prozent (Moos) und 90 Prozent (Öhningen) höher liegen. Für die deutlich höheren Gebühren für das Niederschlagswasser machte die Kämmerei drei Faktoren aus: Die Gesamtkosten durch den Betrieb einer eigenen Kläranlage, die niedrigen Erlöse aus geringeren Beitragsätzen sowie der niedrige Anteil befestigter Flächen. Zudem verrechnete die Gemeinde zwei Unterdeckungen aus den Jahren 2016 und 2018 in Höhe von 135.000 Euro und höhere Ausgaben für den Kanalunterhalt in Höhe 100.000 Euro in die Satzung. Frischwasser: Die Gemeinde Gaienhofen rechnet für das Jahr 2022 mit einem Verbrauch von 243 Millionen Liter Frischwasser und damit mit neun Millionen Liter mehr als im aktuellen Jahr 2021. Allein im Jahr 2020 wurden 17 Millionen Liter mehr an Frischwasser verbraucht als im Jahr 2019. Der Gebührensatz in Höhe von 2,43 Euro pro Kubikmeter Frischwasser soll im kommenden Jahr gleich bleiben. Lediglich die Grundgebühr für das Frischwasser erhöht sich um rund neun Prozent. Für einen Muster-Haushalt mit zwei Kindern und einem Frischwasserverbrauch von 100 Kubikmetern ergibt sich eine Erhöhung von 2,52 Euro auf 273,36 Euro im Jahr. Das entspricht einer Gesamterhöhung der Wasserkosten von weniger als einem Prozent.

Die Gemeinde Gaienhofen rechnet für das Jahr 2022 mit einem Verbrauch von 243 Millionen Liter Frischwasser und damit mit neun Millionen Liter mehr als im aktuellen Jahr 2021. Allein im Jahr 2020 wurden 17 Millionen Liter mehr an Frischwasser verbraucht als im Jahr 2019. Der Gebührensatz in Höhe von 2,43 Euro pro Kubikmeter Frischwasser soll im kommenden Jahr gleich bleiben. Lediglich die Grundgebühr für das Frischwasser erhöht sich um rund neun Prozent. Für einen Muster-Haushalt mit zwei Kindern und einem Frischwasserverbrauch von 100 Kubikmetern ergibt sich eine Erhöhung von 2,52 Euro auf 273,36 Euro im Jahr. Das entspricht einer Gesamterhöhung der Wasserkosten von weniger als einem Prozent. Abfall: Die Abfallgebühren errechnen sich aus den abgeholten Mengen an Restmüll und Biomüll. Deren Aufwendungen steigen durch das höhere Abfallaufkommen im kommenden Jahr um voraussichtlich 24.000 Euro auf über 394.000 Euro im Jahr. Insgesamt wurden im Jahr 2020 in den Teilortschaften von Gaienhofen rund 22 Tonnen mehr Müll produziert. Die Jahresgebühr eines Musterhaushalts mit jeweils 120 Liter Rest- und Biomüll reduziert sich um rund fünf Prozent auf 78,64 Euro, wobei sich die Entsorgung der Rest- und Bioabfälle um mehr als neun Prozent auf zusammen 217 Euro erhöht. Bürgermeister Uwe Eisch wies darauf hin, dass höhere Preise für Treibstoffe und die Neuausschreibung des Landkreises für die Müllentsorgung sich auf künftige Kalkulationen auswirken könnten.

Gebühren für Ruhewäldchen

Der Gemeinderat verabschiedete außerdem die Bestattungsgebühren für den neu errichteten Ruhewald auf dem Friedhof in Hemmenhofen: 320 Euro für Asche-Urnen in Baumgräbern sowie Grabplatz-Gebühren bei einem Einzelurnen-Wahlgrab in Höhe von 1000 Euro beziehungsweise für ein Doppelurnenwahlgrab in Höhe von 2.100 Euro.

Die Gemeindeverwaltung Gaienhofen hat auf dem Friedhof Hemmenhofen hinter den Urnengräbern ein Ruhewäldchen für Urnenbestattungen angelegt. Die Gebühren für die Bestattungen stehen nun fest. | Bild: Georg Lange

Die Nutzungszeiten für die Urnengräber sollen sich auf 25 Jahre belaufen. In die Kalkulation für die Urnengrab-Platzgebühren flossen die Investitionskosten für den Neubau der Anlage in Höhe von 185.000 Euro, der Aufwand für die andauernde Betreuung der Grabanlage sowie der Personalaufwand für den Gemeindeverwaltungsverband Höri und den Bauhof Gaienhofen ein.