Ein noch unbekannter Täter hat an einem Leichtfahrzeug, das auf der Schulstraße an der Hermann-Hesse-Schule abgestellt war, zwei Radmuttern gelöst. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen 7.45 Uhr und 12.15 Uhr am Mittwoch. Sachdienliche Hinweise auf den Täter nimmt der Polizeiposten Gaienhofen unter der Telefonnummer 07735 97100 entgegen.