von Georg Lange

Bevor darüber gesprochen wird, wie das Geld ausgegeben wird, müsste eigentlich auch geklärt werden, wie viel man zum Ausgeben hat. Die im Jahr 2019 eingeführte Doppik, also die doppelte Buchführung in Konten, wird in Gaienhofen nun auch in letzter Konsequenz angewandt. Denn nun wurde auch die Eröffnungsbilanz nachgereicht. „Ein Schritt, der eigentlich ganz am Anfang hätte stehen sollen“, so Bürgermeister Uwe Eisch.

Bodenrichtwerte und Wald müssen berücksichtigt werden

Im Gemeinderat reichte nun Kämmerer Sven Leibing die Eröffnungsbilanz 2019 nach. Sie gibt Auskunft darüber, was die Gemeinde zum Stichtag an Vermögen besaß – aufgelistet in der Reihenfolge ihrer Verfügbarkeit vom bebauten und unbebautem Grundstück bis hin zum Bargeld (Aktiva) und wie dieses Vermögen finanziert wurde – also die Herkunft der Finanzmittel aus dem Eigen- oder Fremdkapital (Passiva). Dabei handelte es sich um eine Bilanzsumme in Höhe von 41,5 Millionen Euro.

Gaienhofen Sechs Kandidaten auf dem Stimmzettel: Diese Menschen wollen Bürgermeister in Gaienhofen werden Das könnte Sie auch interessieren

Im Gemeinderat legte Sven Leibing auch die Bewertungskriterien für das Anlagevermögen der Gemeinde offen und wie er zu den Summen kam. Als Richtschnur dienen beispielsweise die Bodenrichtpreise für unbebaute Flächen eigener Grundstücke oder deren Wert für die Forstwirtschaft. Bei Gebäuden legte er einen fiktiven Anschaffungswert fest, der den Zustand der Gebäude und deren Gewerke abbildet.

Auch Straßen, Spielplätze, Kunst und Ausstattung zählen

In die Bewertung des Anlagevermögens flossen auch Straßen, Spielplätze, Grünanlagen, Treppen, Brunnen wie Sportanlagen und Kunstwerke, aber auch die Betriebs- und Geschäftsausstattung samt Vorräte wie die Anteile der mit der Gemeinde verbunden Unternehmen und die Kapitalbeteiligungen an Zweckverbänden wie liquide Mittel in Höhe von 1,7 Millionen Euro ein.

Wie das Anlagevermögen finanziert wurde, legt die Passivseite der Eröffnungsbilanz offen. Zu ihnen gehören das Basiskapital in Höhe von rund 26 Millionen Euro (als Differenz zwischen Aktiv-Vermögen und Fremdkapital), die Rücklagen und Zuschüsse sowie die Beiträge aus dem Anschluss von Wasser und Abwasser wie die Erschließungsbeiträge und die Rückstellungen und Verbindlichkeiten wie Kredite (Fremdkapital). Laut den Berechnungen des Kämmerers ergab sich zum Zeitpunkt 1. Januar 2019 für Gaienhofen eine Eigenkapitalquote von 63 Prozent. Die Verschuldung lag bei 860,89 Euro pro Einwohner.