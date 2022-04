Die Zukunft des Hermann Hesse-Museums in Gaienhofen war Thema eines offenen Briefes von der Grünen-Landtagsabgeordneten Nese Erikli an den Gaienhofener Bürgermeister Uwe Eisch. Erikli fragte, was dem Bürgermeister denn das Museum wert sei und wie er sich dessen Zukunft vorstelle. Für Eisch ist der kulturelle Betrieb keine Pflicht-Aufgabe einer Kommune, lautet seine Antwort an Erikli. „Der Betrieb eines Museums gilt als freiwillige Aufgabe einer Gemeinde und bedeutet ständig eine besondere Herausforderung.“

Der Grund des offenen Briefes Eriklis an Eisch ist die Kündigung der Museumsleiterin Ute Hübner, die dem Bürgermeister fehlende Kommunikation über eine Stellenumstrukturierung vorwirft. Eisch habe, ohne mit ihr im Vorfeld darüber zu reden, eine 50 Prozent-Stelle gestrichen und durch eine Saisonarbeitskraft und einen 450-Euro-Jobber ersetzt. Sie sei weder in den Entscheidungsprozess einbezogen worden, noch habe man bei ihr einen Bedarf oder andere Details zum Stellenplan eingeholt, um diese Entscheidung mit der Museumsleitung gemeinsam zu treffen. Für Ute Hübner war dieses Vorgehen ein Mangel an Respekt und Wertschätzung für ihre rund 20-jährige Tätigkeit im Museum, über die sie sich enttäuscht zeigte.

Diesen Vorwurf könne Bürgermeister Uwe Eisch nicht nachvollziehen, wie er in dem Antwort-Schreiben an Nese Erikli mitteilt. Man habe die Museumsleitung ausführlich über die Pläne zur Umstrukturierung informiert. Auch sei keine Stelle gestrichen worden, betont Eisch. Grund für die Änderung sei die grundsätzliche Prüfung der Winteröffnungszeiten des Museums gewesen. Die neue Personalstruktur ermögliche es dem Museum, in den Sommermonaten flexibler zu reagieren, erklärt Eisch.

Das Hesse-Museum sei der Gemeinde ein jährliches Defizit von rund 280.000 Euro wert, so Eisch weiter. Ebenfalls werde es mit dem Museum auch nach dem Fortgang Hübners und der Umstrukturierung weitergehen, es seien bereits zahlreiche vielversprechende Bewerbungen eingegangen.