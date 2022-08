Drei Bewerbungen sind bisher im Rathaus Gaienhofen für die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 23. Oktober, eingegangen, eine stammt von Frank Schweitzer. Dies hat der Kandidat am Mittwoch, 31. August, in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Bewerber arbeitet in Zürich

Der Architekt und Projektmanager bei einem Versicherungsunternehmen in der Schweiz ist in Singen geboren und in Böhringen aufgewachsen, in Gaienhofen ging er zur Schule und hat am Ambrosius-Blarer-Gymnasium 1990 sein Abitur gemacht. Wie Schweitzer in seiner Pressemitteilung schreibt, sei er durch zahlreiche und lange Freundschaften in Gaienhofen tief verwurzelt. Er habe dort von 1993 bis 2008 seinen Hauptwohnsitz gehabt. Während seines Studiums und seiner beruflichen Tätigkeit im In- und Ausland sei sein Elternhaus in Hemmenhofen bis heute seine Anlaufstelle gewesen. Als Bauherrenvertreter und Manager habe er in der Schweiz ein Großprojekt für insgesamt rund 1200 Arbeitsplätze am Zürichsee geleitet.

Er hätte nicht gegen Uwe Eisch kandidiert

Nun will er in seiner Heimatgemeinde Bürgermeister werden. Wie Frank Schweitzer am Telefon sagt, sei die Entscheidung für seine Bewerbung „situationsbedingt“ gefallen. Der Entschluss, gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin nach Gaienhofen zurückzukehren, sei festgestanden. „Ich wäre nie gegen Uwe Eisch angetreten.“ Aber da der Amtsinhaber nicht mehr kandidiert, habe sich die Möglichkeit eröffnet, sich als Bürgermeister in Gaienhofen zu bewerben.

An Gaienhofen schätzt der Kandidat die „herausragende Lebensqualität“ mit Einkaufsmöglichkeiten, medizinischer Versorgung, Bildung und Schulen, Gewerbe sowie einer großen Vielfalt an kulturellem Angebot sowie sozialen Einrichtungen, so Schweitzer in seiner Pressemitteilung. Die Förderung der Vereine, „die in Gaienhofen sehr gute Arbeit für den Zusammenhalt von Jung und Alt leisten“, sei ihm ein besonderes Anliegen. Schweitzer selbst ist noch in einem Verein aktiv, im Musikverein Böhringen spielt er seit 40 Jahren Saxophon: „Dort hat meine Musikkarriere begonnen, da bin ich dem Musikverein Böhringen treu geblieben“, ergänzt Schweitzer am Telefon.

Schweitzer tritt als parteiloser Kandidat an

Als Bürgermeister will er sich sich für die Erhaltung und Weiterentwicklung von Gaienhofen einsetzen. In dieser Rolle sieht er sich als „Manager, Moderator und Impulsgeber“. Einwohner, Gäste und Touristen sollten sich auch in Zukunft wohlfühlen. Handlungsbedarf sieht der Kandidat bei den Herausforderungen, die Klimawandel, Energiewende und auch die demografische Entwicklung mit sich brächten.

Frank Schweitzer tritt als „parteiloser“ Kandidat im Wahlkampf an, er zählt auf eine „konstruktive Zusammenarbeit mit dem eingespielten Gemeinderat“. Seinen Wahlkampf hat er mit einem Foto-Shooting und einer Internetpräsenz unter frank-schweitzer.de gestartet.