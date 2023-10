Seit 20 Jahren produziert die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Höri-Halle durchschnittlich 53.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Der Strom wird vollständig in das Netz eigespeist. Die Erzeugung liegt etwa 2000 Kilowattstunden höher als der Bedarf der neben der Halle liegenden Hermann-Hesse-Schule.

Doch Ende 2023 läuft nun der befristete Vertrag für die Installation und den Betrieb der Anlage mit dem Gestattungsunternehmen NTI AG aus. Im Gemeinderat Gaienhofen debattierten die Mitglieder daher über drei Optionen für das in die Jahre gekommene Solarprojekt.

Rechtlicher Vertreter des Unternehmens verstorben

Der Vertrag räumt dem Betreiber NTI AG eine Verlängerungsoption und der Gemeinde ein Vorkaufsrecht der PV-Anlage ein. Der rechtliche Vertreter der NTI AG sei jedoch verstorben, sagte der Leiter des Bauamts, Michael Martin. Die Gemeinde stehe nun mit der Rechtsnachfolge in Verhandlung.

Der Gestattungsvertrag ermögliche der Gemeinde drei Optionen, so Martin: Erstens die Verlängerung des Vertrags, bei der auch die Erträge aus der Verpachtung der Dachfläche verhandelbar seien. Zweitens das Ausüben des Vorkaufsrechts zum Verkehrswert und damit der Betrieb der Anlage in Eigenverantwortung sowie drittens den Gestattungsnehmer zum Rückbau der Anlage aufzufordern.

Mit einem Rückbau gehe auch die Herstellung des Ursprungzustands einher. Nach einem Abbau könne die Gemeinde eine neue moderne Anlage mit Kosten in Höhe von 80.000 Euro installieren. Hierfür sei aber eine Sanierung des Daches notwendig.

Gemeinde will Anlage erwerben und selbst betreiben

Der Rat erörterte das Vorkaufsrecht mit einer Umrüstung der Anlage, aber auch das Fehlen von Informationen über den Zeitpunkt einer Dachsanierung wie die Wirkungsgrade der alten gegenüber der neuen Anlagen. Bürgermeister Jürgen Maas möchte die Dachsanierung mit kleinen Reparaturen im Auge behalten.

Eine Gesamtsanierung stehe kurzfristig nicht an, so Maas. Er schlug vor, die Photovoltaik-Anlage durch Erwerb weiter zu betreiben, den gewonnenen Strom in der Gemeinde zu nutzen und je nach Wirtschaftlichkeit eine neue Anlage anzustreben. Der Rat folgte dem Vorschlag einstimmig.