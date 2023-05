Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Vorfall, der sich am vergangenen Freitagabend an der Landestraße 192 zwischen Hemmenhofen und Marbach ereignet hat. Laut Mitteilung der Polizei sei eine 44-jährige Frau gegen 18 Uhr auf dem Radweg neben der L192 von Hemmenhofen in Richtung Marbach unterwegs gewesen.

In einer Senke habe ihr plötzlich ein unbekannter Mann zugepfiffen, der oberhalb an der Leitplanke der Straße stand. Er habe keine Hose getragen und sich offensichtlich an seinem Glied berührt.

Zu dem Unbekannten sei lediglich bekannt, dass er zwischen 20 und 40 Jahre alt gewesen sein soll und einen eher dunkleren Teint gehabt habe. Das Kriminalkommissariat Konstanz habe die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist, oder die Hinweise auf seine Identität geben können, sich unter 07531 9950 zu melden.