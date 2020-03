Aufgrund der gesteigerten Anlieferungsmengen und um einer Ausbreitung des Coronavirus vorzubeugen, hat sich die Gemeinde Gaienhofen entschlossen, den Wertstoffhof ab Mittwoch, 1. April, vorerst bis Sonntag, 19. April, zu schließen. Wie die Gemeinde mitteilt, sei der Wertstoffhof an seine Kapazitätsgrenze gekommen. Dazu hätte auch Besuchsverkehr aus Nachbargemeinden beigetragen, in denen die Wertstoffhöfe bereits geschlossen seien. Es seien außerdem viele Zweitwohnungsinhaber nicht an ihrem Hauptwohnsitz geblieben, sondern auf die Höri angereist. „Entgegen unserer Bitte zur Mithilfe, die Verbreitung des Virus einzudämmen“, wie es in der Mitteilung heißt. Auch sie hätten Sachen auf dem Wertstoffhof angeliefert. Aus diesen Gründen hätte die Gemeindeverwaltung die Sicherheit von Nutzern und Beschäftigten nicht mehr ausreichend gewährleisten können und den Wertstoffhof geschlossen.