Den Bewegungsspielplatz der Hochrhein-Grundschule gäbe es nicht, wenn sich nicht die Eltern und der Förderverein 2009 vielfältig für seinen Bau eingesetzt hätten. Bis heute ist der Bewe, wie er genannt wird, bei den Schülern sehr beliebt. Allerdings wird er bei Regen und Frost gesperrt. Denn das Grundgerüst sei aus Metall und dann sehr rutschig, erklärte die Lehrerin und Fördervereinsbeisitzerin Lisa Marinovic. Zum Spielen steht bei solchen Wetterlagen dann nur der eigentliche Schulhof zur Verfügung – allerdings ist dieser in Belag und Ausstattung in die Jahre gekommen und für den Pausenaufenthalt unattraktiv.

Im Rahmen eines Kinderbeteiligungsprojekts im November nannten die Schüler die Verschönerung und Erweiterung des Schulhofs als großen Wunsch. Auch der Förderverein der Schule hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits mit dem Thema befasst. So ging man dann schnell eine Grobplanung und eine grobe Kostenschätzung an.

Von etwa sechzigtausend Euro Kosten geht der Verein aus. Als notwendig schilderten nun in der Ratssitzung die Schüler gemeinsam mit Lehrern und Vereinsmitgliedern eine stärkere Begrünung, die dann im Sommer auch die Südfenster beschatten würde, die Reparatur eines bereits vorhandenen Podests und eine neue Möblierung. Der alte grobe Asphaltbelag sollte einer neuen Decke weichen. Darauf hätten die Kleinen gerne Hüpfspiele aufgebracht. „Die Klassiker wie Himmel und Hölle“, nannte Marinovic den Gemeinderäten als Beispiel.

Wie schon beim Bewe will sich der Förderverein auch in dieses Vorhaben bestmöglich einbringen. Man erstelle gerade Anträge auf Fördermittel, wolle auf Sponsorensuche gehen und sich auch bei den Bauarbeiten mit Eigenleistung engagieren, so Marinovic. Die von Schule und Förderern erhoffte Unterstützung durch die Gemeinde sicherte ihr Gemeinderat Ingbert Sienel (CDU) in der Sitzung mehr oder minder schon fast verbindlich zu. „Das wird etwas Schönes“, pflichtete ihm Bürgermeister Thomas Auer bei.