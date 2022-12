von Luca Hartmann

Eine festliche Vorfreude hat Gaienhofen und seine Bürger derzeit beschlichen. Vorfreude auf einen Markt, der nun nach langen Jahren des Wartens wieder stattfinden kann und den man aufgrund seiner Heimeligkeit, seiner familiären Atmosphäre und seiner Fähigkeit zum Überraschen ins Herz geschlossen hat. Gerade jetzt, in ungewissen Zeiten, verspricht der traditionsreiche Weihnachtsmarkt Stunden der Besinnlichkeit und Leichtigkeit.

2001 war die Premiere

Vor 21 Jahren erstmals von der Gemeinde ins Leben gerufen, kommt er beinahe einer dörflichen Institution gleich. Bürgermeister Uwe Eisch erinnert sich noch lebhaft an die „Eiseskälte und den Schneefall“, die den ersten Markt im Jahr 2001 fest im Griff hatten. Dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, entpuppte sich die Premiere als Erfolg. „Es war ein überschaubarer Markt, an dem sich Vereine, die Feuerwehr und einzelne Geschäfte beteiligten und es war ein so schönes Ambiente, das sich der Weihnachtsmarkt bis heute erhalten hat“, blickt Eisch zurück.

Auch der Standort direkt vor dem Restaurant Fährmann, leicht abfallend zur Hauptstraße, ist noch derselbe. Obwohl dieser auf den ersten Blick etwas klein und improvisiert erscheint, sorgt er, sobald mit Leben gefüllt, für geballte Festlichkeit.

Sonja Weber, die Mitorganisatorin des Weihnachtsmarkts auf dem Platz in Gaienhofen. | Bild: Hartmann, Luca

Sonja Weber, hat sich vor 18 Jahren in die Organisation des Marktes eingebracht und macht dies mit viel Engagement bis heute: „Weil der Markt über die Jahre hinweg immer populärer wurde, gab es auch schon die Überlegung, ihn an einen größeren Standort zu verlegen, runter an den See“, sagt Sonja Weber. Doch man habe sich bewusst gegen einen Umzug entschieden „und wir sind damit gut gefahren“.

Raum für Gemeinschaftsgefühl

Wer den Weihnachtsmarkt in Gaienhofen kennt, der weiß, wie Recht sie hat. Auf engem Raum aber nie beengend, entsteht spätestens bei Dämmerung unter den warmen, goldenen Lichtern des Tannenbaums ein Gemeinschaftsgefühl, das sich auf weitläufigen Märkten nur schwer erzeugen lässt.

Und auch von Eintönigkeit und einem Mangel an Ständen kann trotz der überschaubaren Größe nicht die Rede sein. Ein Blick in die Standliste genügt, um sich von der bunten Vielfalt an Waren und Angeboten zu überzeugen, die auch in diesem Jahr wieder feilgeboten werden. Karten-Unikate der Kartenfee aus Gaienhofen, handgefertigte Seifen aus der Mooser Seifenscheune, Dekorationen aus Beton, Kork und Holz. „Circa 20 Stände haben sich bisher angemeldet“, berichtet Sonja Weber.

Aber was wäre die Adventszeit ohne die passende Verköstigung. Zu keiner anderen Phase macht eine Auszeit des Kalorienzählens wohl mehr Spaß als in den bevorstehenden Wochen. Das weiß man auch in Gaienhofen. Neben Klassikern wie Crêpes und Waffeln, Bratwürsten und Glühwein bietet die örtliche Jugend-Feuerwehr Pulled Pork aus dem Smoker an, während die Café-Bar Boot aus dem Kult-Getränk Gin Tonic eine Glühvariante kreiert.

Die Austern kommen

Ebenfalls Kultstatus besitzt am Gaienhofener Weihnachtsmarkt ein französischer Leckerbissen der Atlantikküste, den man so kaum auf den Tellern eines hiesigen Weihnachtsmarktes vermuten würde. Dank der Partnergemeinde Saint-Georges-de-Didonne wird auch der gehobene Gaumen umschmeichelt. „Jeweils zum Weihnachtsmarkt macht sich eine französische Delegation mit Hunderten von frischen Austern sowie regionalen Weinen, Cognac und Pineau des Charentes auf den 1100 km langen Weg zu uns“, kündigt die Organisatorin Sonja Weber sichtlich stolz an.

Und auch Uwe Eisch weist auf das „Alleinstellungsmerkmal“ der Austern hin. Nur einmal habe der Besuch nicht geklappt, als die Franzosen wegen heftiger Schneefälle verhindert waren. Keinesfalls jedoch beschränken sich die französischen Gäste ausschließlich auf die Lieferung der Austern, sie helfen auch tatkräftig am Verkaufsstand mit. Ihre Austern-Expertise zur Öffnung der Muscheln ist äußerst gefragt. 2017 verzehrten Besucher am Weihnachtsmarkt über 500 Austern.

Zum Programm Der Weihnachtsmarkt in Gaienhofen findet am Samstag, 3. Dezember 2022 in der Zeit von 15 bis 20 Uhr statt. Um 15 Uhr eröffnet die Jugendmusikschule den musikalischen Reigen, gefolgt von den Kindergartenkindern, Nikolaus und Knecht Ruprecht haben ihren Besuch bereits angekündigt und einmal mehr wird die Bürgerkapelle Hemmenhofen zur vorweihnachtlichen Stimmung beitragen.

Gaienhofen freut sich auf ein Zusammensein der Generationen beim diesjährigen Weihnachtsmarkt. Ein singender Kinderchor, Schüler der Hermann Hesse Schule am Waffeleisen, an dem sich auch die Älteren gerne bedienen. „Nach Corona ist es ein nicht wegzudenkender Termin, bei dem sich Bürger wieder treffen und auf Weihnachten einstimmen können“, sagt Uwe Eisch.