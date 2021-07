von Georg Lange

Ab September müssen die Eltern für die Betreuung ihrer Kinder in der Kindertagesstätte Seestern mit Mehrkosten von 2,46 Prozent rechnen. Das entspricht den beiden Tariferhöhungen für Erzieher, die seit Januar letzten Jahres in Kraft traten und in der Entgeltberechnung bisher unberücksichtigt blieben.

Alleine die Personalkosten in den Kindergärten belaufen sich auf 1,1 Millionen Euro. Mehr als 670.000 Euro davon übernimmt die Gemeinde. Der Gaienhofener Gemeinderat brachte die Gebührenerhöhung nun auf den Weg.

161 Euro pro Monat für Kitabetreuung mit verlängerter Öffnungszeit

Die Elternbeiträge erhöhen sich bei einem Haushalt mit einem Kind während der verlängerten Öffnungszeit um drei Euro monatlich auf 161 Euro. Für die Ganztagsbetreuung in der Krippe hingegen bedeutet das Plus von 2,46 Prozent einen Anstieg um elf Euro (auf 494 Euro im Monat). Für den Regelbetrieb des neuen Natur-Kindergartens ist eine Erhöhung um 1,4 Prozent auf 151 Euro monatlich eingepreist.

Aktuell werden 16 Vollzeitstellen für die Kinderbetreuung in Gaienhofen benötigt. Im Gegensatz dazu wurden im ehemaligen Betrieb des alten Horner Kindergartens fünf Erzieher eingesetzt, die sich um die gleiche Anzahl an Kindern kümmerten.

Bürgermeister sieht Kommunen im Regen stehengelassen

Angesichts des Personalschlüssels sieht Bürgermeister Uwe Eisch besorgt in die Zukunft: Wenn Standards ohne finanziellen Ausgleich immer weiter nach oben getrieben würden, dann bleibe letztlich die Kommune auf den Kosten sitzen.

Kämmerer Sven Leibing orientierte sich bei der Neukalkulation an einem 20-prozentigen Elternanteil unter der Berücksichtigung einer Staffelung der Gebühren in Abhängigkeit von der Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder. In der Aussprache im Gemeinderat sah Felix Lang (UBL) die Entgelterhöhung für Krippenkinder um elf Euro als problematisch für Alleinerziehende an. Gerade dort sei der höchste Anschub der Entgelte zu verzeichnen. In den folgenden drei Jahren prognostizierte er in diesem Produktsegment eine Erhöhung um 30 Euro.

Räte sorgen sich um Finanzkraft der Kommune

Uwe Eisch bezeichnete dieses Beispiel als eine Vermutung. Er kenne keinen Fall in der Gemeinde, auf den die Annahme „alleinerziehende Mutter mit Kind und Krippenplatz“ zutreffen würde.

Mechtild Biechele (CDU) betrachtet die Betreuung der Kinder als eine Kernaufgabe der Gemeinde. Doch sie verwies auch auf die Finanzierbarkeit des Anteils, den die Kommune dabei übernehme.

Eisch sieht Folgeprobleme auf die Gemeinde zukommen, wenn sie weiterhin Kindergärten subventioniere, ohne die Bürger in Form von Entgelten oder Steuererhöhungen zu belasten. Die Gemeinde könnte so keine weiteren Zuschüsse erhalten, da sie ihre eigene Finanzkraft nicht ausschöpfen würde, befürchtet Eisch: Wenn die Gemeinde nicht willens sei, ihre Bürger an Kosten in angemessener Weise zu beteiligen, dann bekäme sie beim Land künftig Probleme mit den Alimentationen.

Für Mechthild Biechele (CDU) ist die schrittweise Erhöhung unumgänglich und eine Form von Generationen-Gerechtigkeit: Denn nachkommende Familien sollten keine massiven Erhöhungen ausbaden müssen.

Bucher-Beholz: Anpassung ist eine Art Inflationsausgleich

Karl Amann und Heinz Burkhart (beide UBL) sprachen sich grundsätzlich gegen eine Erhebung von Kitagebühren aus. Ingo Bucher-Beholz (UBL) sieht in der Anpassung von 2,46 Prozent eine Art Inflationsausgleich: Die Einkommen der Familienhaushalte seien im gleichen Maße angestiegen.

Bucher-Beholz begrüßte den Vorschlag von Eisch zur Finanzierung der Kitas analog zu den Schulen: Durch den vorgeschriebenen Stellenschlüssel habe das Land die Personalkosten zu tragen. Wobei die Kommune die Infrastruktur für die Gebäude und deren Instandhaltung bereitstelle.

Räte sehen auch Eltern in der Pflicht

Klaus Sturm (freie Wähler) sieht hinter dem Personalschlüssel die Wünsche und Forderung der Eltern abgebildet, die nun kostenmäßig zu Buche schlagen würden: Zuvor habe es keine Kleinkindbetreuung gegeben, zudem hatte der Kindergarten normale Öffnungszeiten ohne Zusatzbetreuung. Ohne solche Wünsche könne eine Gemeinde anders kalkulieren.

Wie im Landestrend habe auch die Gemeinde vielen dieser Wünsche entsprochen. 16 Vollzeitstellen bedeuteten andere Kosten als für nur fünf Mitarbeiter. Der Personalschlüssel trage geäußerten Elternwünschen Rechnung.