Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft, das in der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen Mitternacht und 1 Uhr, in der Hauptstraße begangen worden ist. Wie die Polizei mitteilt, hebelten drei bislang unbekannte Täter ein Fenster auf und gelangten so in den Innenraum des Geschäfts.

Dort sollen die Einbrecher eine bislang unbekannte Menge an Zigarettenschachteln erbeutet haben. Nach Schätzungen der Polizei liege der Wert des Diebesguts im vierstelligen Bereich.

Weiler/Horn Friedhöfe auf der Höri: Totenruhe wird immer wieder von Unbekannten gestört Das könnte Sie auch interessieren

Der Polizeiposten Gaienhofen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise sind erbeten unter der Telefonnummer (0 77 35) 9 71 00.