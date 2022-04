von pm/nf

Die ersten Planungen und konkrete Proben begannen vor zwei Jahren. Leider musste das gemeinsame Konzert immer wieder verschoben werden, da Corona die Durchführung unmöglich machte. Jetzt endlich konnten die jungen Musiker, sechzehn Mädchen und elf Jungen, nach Gaienhofen kommen. Unter dem Motto „Musik verbindet“ fand vor mehr als zweihundertfünfzig Gästen das Konzert in der Höri-Halle in Gaienhofen statt.

Darauf, wie sehr Musik verbindet, wies Bernd Sutter vom Verein europäischer Freundschaft in seiner Begrüßungsrede hin. Er fand es bemerkenswert, dass schon bei dem vorausgegangenen Tag des Kennenlernens ganz deutlich zu spüren war, wie die Jungs und Mädels mit Begeisterung und Freude die Proben und das Drumherum mit Leben gefüllt haben.

Sehr begeistert war er vom Text des in Frankreich sehr populären Chansons „Soleil“ von Grégoire Boissenot, das die jungen Musiker aus Frankreich gesungen haben. Er zitierte daraus folgende Passagen: “Egal was uns alle unterscheidet, zum Beispiel Sprache, Kultur, Hautfarbe, Bräuche (…), wir leben alle auf demselben Planeten unter derselben Sonne, aber vor allem haben wir alle eine Hand, die wir ausstrecken können.“ Treffender kann man den Geist des Gemeinschaftskonzerts kaum beschreiben.

Bernd Sutter begrüßte insbesondere die Leiterin des französischen Orchesters, Isabelle Marchau, die bereits vor einigen Jahren den intensiven Schüleraustausch zwischen dem Collège Emile Zola aus Royan, der Schlossschule und der Hermann-Hesse-Schule aus Gaienhofen begleitet hat. Er begrüßte ebenfalls den Dirigenten und Leiter der Jugendmusikschule, Markus Müller, und bedankte sich für sein Engagement.

Die beiden Orchesterleiter Isabelle Marchau und Markus Müller. | Bild: Genevieve Benita

Abschließend wies er darauf hin, dass der Eintritt zu dem Konzert frei ist, dass aber im Zusammenhang mit den Kriegsfolgen in der Ukraine um Spenden gebeten wird, die gezielt für die Hilfe für ukrainische Kinder eingesetzt werden.

Das eineinhalbstündige Konzert eröffneten die JBO Kids mit einem fetzigen Musikmedley „We Will Rock You“ der Queens, gefolgt vom Orchestre d‘Harmonie du Collège Emile Zola, das sieben Stücke spielte, von klassischer Musik bis zu populären modernen Titeln. Anschließend erfreute das Jugendblasorchester Höri die Zuhörer neben anderen bekannten Stücken mit fünf Fassungen des französischen Volkslieds „Au Claire De La Lune“.

Auch die zur Europahymne gewordene „Ode An Die Freude“ erklang

Diese Variationen eines holländischen Komponisten waren die ersten Musikstücke, die auf Tonträger aufgenommen wurden. Zum Abschluss spielten alle drei Orchester gemeinsam den beliebten Titel „Ghosts In The Graveyard“ von Scott Whatson und die zur Europahymne gewordene „Ode An Die Freude“ aus Ludwig von Beethovens neunter Symphonie.

Es war eine Freude zu sehen, mit wieviel Begeisterung die jungen Musiker dabei waren, und ein Ohrenschmaus zu hören, zu welchen herausragenden Leistungen sie unter der Leitung kompetenter und einfühlsamer Orchesterleiter fähig sind. Das Publikum war hingerissen und bedankte sich stehend mit stürmischem Applaus für den großartigen Abend.

Bei der Spendenaktion kamen 1.650 Euro zusammen

Die jungen Künstler haben mit ihrem Konzert eine helfende Hand ausgestreckt. Das Publikum folgte ihrem Beispiel. Bei der Spendenaktion kamen 1.650 Euro zusammen, die an die Hilfsorganisation World Vision Deutschland weitergeleitet wurden. Sie unterstützt damit Kinder und ihre Familien, die wegen der Ukraine-Krise auf der Flucht sind.