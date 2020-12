von Georg Lange

Über Nacht brach auf der Höri der Winter ein. Zuerst fiel Schnee, dann weichten Regenschauer zusätzlich die Feldwege in Gundholzen auf. Der plötzliche Wetterumschwung versetzte den Wassermeister von Gaienhofen in den Krisenmodus.

Nach Dienstschluss zählte Stephan Weiß 45 Telefonate, um einen von langer Hand geplanten Termin für die Reinigung und den Austausch der Pumpe im Tiefbrunnen Bachdöllen zu retten.

Mit Fingerspitzengefühl und in mehreren Etappen birgt Kranführer Peter Schanz die drei Steigleitungen des Tiefbrunnens aus 50 Meter Tiefe.

Eigentlich ist der Feldweg zum Tiefbrunnen für einen Kran befahrbar. Doch der durchweichte Abstellboden musste für den 60 Tonnen schweren Kran zuerst ausgehoben und mit Schotter aufgefüllt werden, damit das Schwergewicht einen stabilen Stand bekommen konnte. Am letzten Montag wurde der Tiefbrunnen bereits vom Netz der Wasserversorgung genommen.

Eine Terminverschiebung stand außer Diskussion, da nur wenige Spezialfirmen die Reinigung von Tiefbrunnenanlagen ausführen können, erläuterte Stephan Weiß den Termindruck. Die Reinigung des 50 Meter tiefen Brunnens sowie der Pumpenaustausch verschoben sich um einen Tag und dauern bis Dienstag an. Am Donnerstag soll der Brunnen wieder in Betrieb gehen.

Über Wasser Das Trinkwasser zählt als wichtigstes Lebensmittel, dass durch nichts ersetzt werden kann. Im Gegensatz zu anderen Ressourcen wird Trinkwasser nicht effektiv verbraucht, sondern durch seinen Gebrauch nur verunreinigt oder mit Schadstoffen belastet. Rund zwei Liter Wasser benötigt ein 60 Kilogramm schwerer Mensch am Tag für seinen eigenen Flüssigkeitsbedarf. Pro Tag verbraucht jeder Einwohner rund 120 bis 140 Liter Trinkwasser für das Waschen der Wäsche, für die Toilettenspülung sowie zur Körper-, Geschirr- und Wohnungsreinigung. Die Qualität des Trinkwassers soll durch die Ausweisung von Schutzgebieten gesichert werden. Aus Flüssen stammendes Wasser kann Schadstoffe aus Kläranlagen und Industrieleitungen enthalten und muss eigens aufbereitet werden. Neue Verunreinigungsrisiken von Trinkwasser stellen pharmakologisch wirksame Stoffe wie Röntgenkontrastmittel, Sexualhormone oder Schmerzmittel und künstliche Süßstoffe dar.

Vor fünf Jahren wurde der Brunnen mit einer Unterwasserkamera begutachtet. Die Filterschlitze an den Rohrsystemen drohten durch natürliche Ablagerungen zu verstopfen. „Dieser Tiefbrunnen ist existentiell für die Gemeinde“, erläutert Stephan Weiß die Bedeutung der Quelle Bachdöllen für die Ortschaften von Gaienhofen.

Wasser kommt aus 50 Metern tief aus dem Boden

Drei Pumpen gewinnen aus 50 Meter Tiefe das Lebensmittel Wasser für die Grundversorgung. Sie entnehmen der Quelle täglich rund 450 Kubikmeter Trinkwasser, notfalls können rund 1,2 Millionen Liter Wasser am Tag aus dem Tiefbrunnen gefördert werden. Das Quellwasser wird in zwei Hochbehälter der Gemeinde gepumpt.

Der Tiefbrunnen steht in einem Wasserschutzgebiet in Gundholzen. Er ist eingezäunt und mit einem Alarmsystem für ein unbefugtes Betreten gesichert. Wie die Feuerwehr steht auch Stephan Weiss rund um die Uhr bereit, um die Wasserversorgung in der Gemeinde zu sichern.

Der Defekt einer Pumpe verkokelte Schaltelemente im Sicherungskasten der Steuerungszentrale. Der gesamte Schaltschrank soll ersetzt werden.

Gefördert aus mehreren Quellen benötigt Gaienhofen im Hochsommer mehr als 1,5 Millionen Liter Wasser am Tag. Das ist die dreifache Menge gegenüber dem Winter.

Eher unbewusst würden die Menschen im Alltag das Lebensmittel für das Händewaschen, das Kochen oder für die Kaffeemaschine oder die Reinigung nutzen. Wie wichtig Wasser überhaupt sei, bemerken die Menschen erst, wenn es abgestellt ist, erläutert Stephan Weiß.

15 Liter Wasser pro Sekunde

Pro Sekunde fördert jede Pumpe 15 Liter Quellwasser aus dem Tiefbrunnen. Seit letztem Sommer waren nur noch zwei der drei Pumpen in Betrieb. Die dritte defekte Pumpe wurde bei der Reinigung der Rohre und des Filtersystems ausgetauscht.

Wassermeister Stephan Weiß trennt die Kabel der Pumpen von der 40 Meter langen Steigleitung ab, damit das Edelstahlrohr von einem Kran aus dem Tiefbrunnen geborgen werden kann.

Eine weitere Pumpe wurde wegen ihrer langen Betriebsdauer ersetzt. Jede Pumpe sitzt in einer Tiefe von 42 Metern und ist an einer eigenen ebenso langen Steigleitung befestigt.

Die senkrecht in den Brunnen gelassenen Steigleitungen bestehen aus sechs Meter langen und fest miteinander verbunden Einzelrohre, die nur mit einem schweren Kran aus dem Brunnen gehoben werden können.

Alle 18 Meter werden dann die Stegleitungen voneinander getrennt, auf die Wiese gelegt und die Ablagerungen mit einem Hochdruckreiniger gesäubert. Die dritte Pumpe verkokelte durch ihren Defekt zusätzlich den Sicherungskasten im Steuerungshaus der Brunnenanlage.

Nach der Reinigung der Stegleitungen und dem Austausch der Pumpen soll im Steuerungshaus auch der Schaltschrank ersetzt werden. Für die Instandsetzung, den Austausch der Pumpen sowie für die Reinigung der gesamten Brunnenanlage investiert die Gemeinde 105.000 Euro.