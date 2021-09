Die Höri-Bürgermeister unterstützen die Impfkampagne des Landkreises. Um aber zielgerichtet bestimmte Gruppen ansprechen zu können, fehlen ihnen genaue Daten zum Impffortschritt in den Gemeinden. Die Gemeindevorsteher gehen dennoch von einer hohen Impfquote auf der Höri aus. Trotzdem beraten sie gemeinsam über weitere Impfaktionen auf der Halbinsel.

Im Vergleich zum vorangegangen Jahr gab es im Landkreis in der letzten Augustwoche die neunfache Anzahl an Corona-Infektionen. Zugleich gab es in diesem Sommer bisher beim Inzidenzwert von 73 mehr Freiheiten als es die ehemaligen Corona-Verordnungen