von Georg Lange

Das Steueraufkommen in der Gemeinde Gaienhofen hat sich voraussichtlich besser entwickelt als zunächst angenommen, hieß es in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Es gleicht die pandemiebedingten Verluste durch die entgangenen Entgelte wie zum Beispiel aus den Museen oder der Betreuung von Kindern und Grundschülern mit einer Ertragsverbesserung von 450.000 Euro aus. Ebenso reduzierten sich im aktuellen Jahr während der Pandemie die Ausgaben für das Personal.

Unter dem Strich führten die höheren Erträge aus dem Finanzausgleich 2021 zu einer deutlichen Haushaltsverbesserung von mehr als einer halben Millionen Euro und zum voraussichtlich ordentlichen Ergebnis in Höhe von 274.000 Euro. Für 2022 erwartet Gaienhofen Erträge in Höhe von 11,6 Millionen Euro und plant dabei 11,7 Millionen Euro für Aufwendungen ein. Davon investiert sie rund 3,2 Millionen Euro in die Infrastruktur – vornehmlich in den Breitband-Ausbau für das schnelle Internet.

2,1 Millionen Euro für besseres Internet

Für die Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen fließen laut den Sitzungsunterlagen im kommenden Jahr rund 2,1 Millionen Euro in den Breitband-Ausbau. Die Gesamtkosten des Ausbaus belaufen sich auf rund 3,7 Millionen Euro und werden durch Zuschüsse gegenfinanziert – wobei die Gemeinde einen Eigenanteil in Höhe von 461.000 Euro übernimmt. 2023 soll der Breitban-Ausbau in den Ortsteilen abgeschlossen sein.

In den Umbau und in die Sanierung der Grundschule Horn investiert Gaienhofen 200.000 Euro. Weitere 250.000 Euro fließen aus dem Digital-Pakt in die Ausstattung des Gaienhofener Schulverbunds aus Grund-, Haupt-, und Werkrealschule.

Insgesamt sollen für den Abwasserbetrieb 116.000 Euro in zwei Blockheizkraftwerke sowie in eine Notstromversorgung fließen. Die Flutlichtanlage auf dem Sportplatz Horn wird von der Gemeinde mit 25.000 Euro subventioniert. Die Baumaßnahme in Höhe von insgesamt 75.000 Euro wird vom Sportverein mit Zuschüssen vom Badischen Sportbund umgesetzt. 50.000 Euro sind für den Bau einer barrierefreien Bushaltestelle an der Tourist-Information geplant.

Der Einfluss der Pandemie

Nur vorsichtig wagte Kämmerer Sven Leibing eine Prognose für das Jahr 2022. Der Haushalt bringt voraussichtlich 739.000 Euro mehr an Einnahmen für die Gemeinde als für das Jahr 2021 – vornehmlich aus Steuern und Zuwendungen. Damit sei zwar das Tal durchschritten, ordnete Sven Leibing die Unwägbarkeiten durch die Corona-Pandemie ein: „Aber wir sind noch nicht auf der Höhe, die wir vorgesehen hatten.“ Gaienhofen generiert rund 61 Prozent seiner Erträge vornehmlich aus Steuern des Finanzausgleichs sowie aus den Schlüsselzuweisungen und Zuwendungen.

Lediglich zwei Millionen Euro werden 2022 voraussichtlich aus eigener Steuerkraft durch die heimische Gewerbesteuer (875.000 Euro), der Grundsteuer (578.000 Euro) und der Zweitwohnungssteuer (556.000 Euro) gedeckt. Damit sei Gaienhofen weiterhin von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig, so der Kämmerer: „Das heißt, wenn der Anteil an der Einkommensteuer einbricht, dann sieht es für den Gemeindehaushalt nicht so rosig aus.“

Rund 29 Prozent der Ausgaben entfallen auf die Personalkosten der Gemeinde. Sie betragen 2022 rund 3,35 Millionen Euro. 2,9 Millionen sind für den Erhalt gemeindeeigener Anlagen eingeplant. Mit einem Hebesatz von 31,5 Prozentpunkten fließen mehr als drei Millionen Euro als Transferleistung in die Kreisumlage. Die Gemeinde erwartet 2022 einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1,29 Millionen Euro, wobei sie 236.000 Euro für die Tilgung ihrer Kredite aufwendet. Der Schuldenstand beläuft sich Ende dieses Jahres auf rund 2,1 Millionen Euro und somit auf eine Pro-Kopf-Verschuldung von 637 Euro.

Gaienhofen Gemeinderat Gaienhofen beschließt höhere Gebühren für Wasser, Abwasser und Müll Das könnte Sie auch interessieren