Es ist eine Verunsicherung in Gaienhofen zu spüren. Bei den Wählerinnen und Wählern, in der Belegschaft im Rathaus, bei den Mitgliedern des Gemeinderats. Und logisch, auch bei den Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters. Selten hat die Verschiedenheit der Bewerber und ihr in Teilen eigenwilliges Auftreten derart für Verwunderung und manchmal zu Ratlosigkeit geführt.

Die vier Bürgermeister-Kandidaten in Gaienhofen (von links): Derya Yldirim, Frank Schweitzer, Andreas Werft und Fatih Cicek bei der SÜDKURIER-Podiumsdiskussion in der Höri-Halle. | Bild: Jarausch, Gerald

Die Frage der Kompetenz

Vielleicht liegt es am Fehlen von Verwaltungskompetenz, das alle im Wahlkampf aufgetretenen Kandidaten einräumen mussten. Reicht das, was sie in ihrem Lebenslauf aufbieten, um den Betrieb Gemeindeverwaltung mit rund 50 Beschäftigten zu führen? Reicht das, um eine Richtlinienkompetenz im Gemeinderat einzubringen? Reicht das, um eine Gemeinde politisch und rechtlich zu vertreten? Das sind die wesentlichen Fragen, die die Gaienhofener vor der Wahl am Sonntag beschäftigen. Gelten die Reaktionen nach der Podiumsdiskussion als Fingerzeig, dann erachten viele diese beiden Fragen als nicht ausreichend beantwortet.

Den aktivsten Wahlkampf hat Frank Schweitzer hingelegt. Mit Hausbesuchen, mit einem ausführlichen Wahlprogramm, mit Aktionen wie die elektronische Unterschriftensammlung für Tempo 30 innerorts, und Tempo 70 außerorts. Der Architekt aus Zürich besetzt Themen, die Gaienhofen die nächsten Jahre beschäftigen werden. Ob er seinen guten Anlauf bei der Kandidatenvorstellung der Gemeinde durch das Anstimmen des Badnerlieds bei der SÜDKURIER-Podiumsdiskussion eingebremst oder beschleunigt hat, wird das Wahlergebnis zeigen.

Baustellen und Fallstricke

Andreas Werft hat als Mann vom Bau sicher Sympathien durch sein glaubwürdiges Auftreten in beiden Veranstaltungen gewinnen können. Doch eine Gemeinde ist nicht immer und überall eine Baustelle, sie ist ein System mit unterschiedlichen Strömungen und Interessen, das manche Fallstricke bereit hält. Werfts Beschränkung im Wahlkampf auf diese zwei Auftritte könnte zu wenig gewesen sein.

Ist die Höri reif für eine Frau als Bürgermeisterin? Ja, sagt die Kandidaten Derya Yildirim. Sie bringt etwas mit, was die anderen Kandidaten in Gaienhofen bisher nicht vorweisen können: kommunalpolitische Erfahrung. Seit 2013 ist sie Stadträtin für die SPD in Radolfzell. Diesen Querverweis lässt die Gastronomin immer wieder geschickt in ihre Beiträge einstreuen. Vernetzung und soziale Kompetenz, das sind die beiden Pfeiler, auf die sie im Wahlkampf baut.

Fatih Cicek ist der Mann der Wahlversprechen. Sei es der Teller Gulaschsuppe für alle, sei es die Rückerstattung der Hundesteuer „von meinem ersten Bürgermeistergehalt“, sei es die leistungsgerechte Bezahlung. Cicek hat noch nicht einmal nachgerechnet, wie viele Monatsgehälter er da abtreten müsste. Es sind deren drei. Auch die leistungsgerechte Bezahlung der Belegschaft will er notfalls mit seinem Gehalt ausgleichen. So wortreich wie seine Versprechen, so nebulös sind die Angaben zu seinem Lebenslauf.

Stimmzettel bietet Blindkauf an

Diplom Verwaltungswirt Heiko de Vita ist nicht in den „aktiven“ Wahlkampf eingetreten. Der Grund war die schwere Erkrankung seiner Frau. Der Name des Amtsleiters aus dem Kraichgau bleibt auf dem Stimmzettel und er ist wählbar. Das wäre dann ein Blindkauf, nur einzelne Gemeinderäte kennen ihn aus persönlicher Anschauung.

Wenn kein Kandidat am Sonntag über 50 Prozent der gültigen Stimmen auf sich vereinigen kann, kommt es zu einem zweiten Wahlgang am 6. November. Dann können sich neue Bewerber melden. Ob das Zittern in Gaienhofen sich dann legt?